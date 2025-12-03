【影】挪威買M3浮門橋車成北約第6國 我陸軍工兵也在用

〔記者陳治程／綜合報導〕北約近年高度重視俄國威脅，除積極擴大彈藥產線、拉高演訓頻次，也透過共同籌購軍備強化集體防禦能量；為此，作為北約創始成員之一的挪威，近日宣布已與通用動力歐洲陸地系統公司（GDELS）達成協議，確定簽約採購全新的「M3」浮門橋車，藉此強化地面部隊機動性，和與北約盟邦的作業互通性、聯戰能力。

M3浮門橋車可充當渡輪，也可串聯成橋，其承載能力之大，連美軍的M1A2T主戰車都能上。（挪威國防物資局官網）

通用動力歐洲陸地系統本月1日證實，挪威國防物資局（NDMA）現已和該公司達成協議，未來將與「北歐國防合作」（the Nordic Defence Cooperation, NORDEFCO）組織的瑞典和丹麥，共同採購一定數量的M3浮門橋車，以此促進該國軍隊在跨越水體障礙的機動能力，並提升其與北約北翼盟國的作業互通性。

而挪威國防物資局官方新聞稿指出，此次採購合約價值12億挪威克朗（約新台幣37.23億元），預劃在明（2026）年秋季至2028年間接收完畢；由通用動力陸地系統打造的M3自走式兩棲浮門橋，具備時速80公里的優異機動性，更可以僅3名組員完成浮橋搭建、抑或充當渡輪，更可將多輛M3串聯起來，乘載如美系M1A2等各式主戰車及作戰車輛。

挪威本月初宣布跟進丹麥、瑞典，採購新一批M3浮門橋車，成為第6個採用同系統的北約盟國。（通用動力歐洲陸地系統公司官網）

綜合公開資訊，在挪威確定採購M3浮門橋車後，北約境內採用該系統的國家來到6國，包含前（10）月透過歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）的「廣泛渡河計畫」（Wide Wet Gap Crossing Programme）協議下單的英、德2國，確保盟邦部隊有能力跨越複雜地障，快速應對當前潛在威脅。

今年7月的漢光41號演習中，陸軍53工兵群首次運用M3浮門橋車，在突擊舟協助下於淡水河道上布放河道阻絕設施，並執行C4炸藥遙控爆破。（本報資料照，記者塗建榮攝）

值得一提的是，國軍在今年7月的「漢光41號」實兵演習中，也曾在淡水河道出動同型裝備，由第三作戰區的53工兵群實施C4炸藥布置及遙控爆破，這也是漢光演習首度在淡水河道上進行實彈爆破演練。

