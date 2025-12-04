共軍三船體潛艦實照疑曝光 半潛武庫艦、無人機母艦都有可能

據傳是在中國廣州黃埔造船廠拍下的新型三船體艦在網路上流傳。（X帳號 @AlexLuck9）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國近年軍艦服役速度猶如「下餃子」已非新鮮事，更令人關注的是其他造型設計更前瞻的水面戰艦、潛艦等主力儎台，而在近日，一張疑似中國新型「三船體半潛艦」的照片在社群媒體上流傳，被認為可能是共軍海戰的新「武庫艦」；美國潛艦專家則分析，該艦也可能攜行無人機、無人艇，變成任務定位自成一格的「無人機母艦」。

軍聞媒體「戰區」（The War Zone）昨（3）日報導指出，這張在網路上流傳的新潛艦照，據傳是在中國廣州的黃埔造船廠拍下，從照片可見，這艘全黑的新型戰艦、造型流線，身兼水面戰艦及潛艦的設計特色，長度約在210呎（約64公尺），似乎非以高機動性能為首要目標，而是一艘能浮航、潛航，並以「武庫艦」（an arsenal ship）為導向的半潛式新型儎台。

有趣的是，美國潛艦專家薩頓（H I Sutton）前（10）月底就對這型潛艦提出分析。他在軍聞媒體「Naval News」投書中寫道，該艦在尾部有三體船式舷外支架、前甲板則有大型箱狀物，不排除是具備大量部署能垂直發射的巡弋飛彈，作為相對稀有的半潛式武庫艦，抑或是能攜行無人艇（USVs）、定翼無人機（fixed-wing drones），甚至是超大型水下無人艇（XLUUVs）的「無人機母艦」。

薩頓認為，中國運用大量的船舶工程人才和鉅額預算，持續鑽研造艦技術，並嘗試不同非尋常設計的艦艇，相形之下，可能會超越那些尚未實作前瞻性艦艇的西方國家，特別是在中國持續發展的無人船領域，實為一種警訊。

