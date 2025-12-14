王室成員受軍訓！ 西班牙王儲學開飛機、比利時王儲得匍匐前進

比利時伊麗莎白王儲（Elisabeth）2020年左右進入皇家軍事學院學習，接受嚴格的訓練。（美聯社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕現年48歲的瑞典維多利亞王儲去年完成兩棲兵團訓練後，日前更與空軍飛官同乘JAS-39「獅鷲」戰機，雖然歐洲君主制國家多採君主立憲制，但不少王室成員以身作則主動參與軍事訓練。例如年僅20歲的西班牙王儲莉安諾（Princess Leonor），就積極參加海、空軍訓練，得學會操作教練機飛行；比利時伊麗莎白王儲數年前也接受精實的訓練，和其他學員在沙地匍匐前進。

歐洲現僅存12個君主政體，但包括英國、西班牙、瑞典、比利時等皆屬於君主立憲制，皇室不掌有軍政大權，而是由人民享有民主權利與義務。即使如此，王室成員仍具有一定的禮儀性與代表性，其舉止深受外界關注。

因此，除了上山下海的瑞典維多利亞王儲之外，王室成員也多半會接受軍事訓練，例如現在的英國王儲、威爾斯親王威廉（William, Prince of Wales），不僅差點前往伊拉克前線服役，還曾在2010年左右學會海王反潛直升機的駕駛技能，從事多趟海上救援任務。

西班牙王儲莉安諾（Princess Leonor）身穿空軍藍色軍服樣貌。（路透社）

西班牙王儲、年僅20歲的莉安諾（Princess Leonor）依照慣例，在完成中學學業後，接受3年的軍事訓練，今年上半年才隨西班牙海軍艦隊到南美洲遠航，今年9月則隨西班牙空軍受訓，她將學習操作Pilatus PC-21教練機，完成50小時以上的飛行訓練後，有機會單獨飛行。而她在軍中並沒有特權，每天上午6點30分都得隨部隊起床受訓。

比利時伊麗莎白王儲（Elisabeth）則在2020年左右進入皇家軍事學院學習，她必須和其他軍官學員一同相處、受訓，即使在沙地上，仍得與其他學員一樣一起匍匐前進，這也是為她登基女王前的必修習題。

