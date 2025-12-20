除了歐盟還有德國 烏克蘭獲4千億援助 購愛國者、自走砲

德烏17日簽訂國防協議，德國明年將向烏克蘭提供115億歐元（約新台幣4246.2億）援助。（圖取自烏克蘭總統辦公室）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕歐盟19日決議通過向烏克蘭提供900億歐元（約新台幣3.32兆）的無息貸款，並避免使用俄羅斯凍結資產，來穩定烏克蘭未來兩年的軍事和財政缺口。與此同時，德烏17日也簽訂國防協議，德國明年將向烏克蘭提供115億歐元（約新台幣4246.2億）援助，維持烏方的軍事行動並提高戰場韌性，包括採購愛國者防空系統零件和200們自走砲等。

軍聞網站「Defence Blog」報導，其中一項關鍵援助是為烏克蘭現有的愛國者防空飛彈系統提供長期的零備件供應。烏克蘭國防部指出，這使烏軍能更快地維修、升級和恢復現有的「愛國者」系統；其次是德國將購買價值2億歐元的烏克蘭無人機。

報導指出，一系列的援助項目中，最大的屬於火砲生產，德烏協議將生產總價值約7.5億歐元的200門烏克蘭國產2S22博達納輪型自走砲，並安裝在新型的賓士Zetros底盤，不僅提高烏軍的火砲作戰能力，還能強化前線機動性和後勤支援。

其他還包括聯合生產烏克蘭「Linza」10吋FPV無人機，該無人機已被烏軍用於向前線運送物資，包括運送士兵所需的飲水、香菸、投擲鎖定俄羅斯目標的小型炸彈。此外，雙方還簽署合約，確保戰術層面新型電戰系統的交付。

《路透》報導，這些國防協議屬於德國政府提出的「10點計畫」，不僅軍事援助，柏林將設立烏克蘭國防工業聯絡處，烏克蘭無人機將保衛北約領空，兩國也將共同研發與生產無人機與反無人機技術等關鍵軍備。兩國國防部還將定期舉行高級別國防政策諮詢，以及共享戰場數據以評估德國武器的性能。

