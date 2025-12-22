美軍陸戰隊的反無人機之手 車載MADIS系統進入全速量產、部署

美軍陸戰隊17日宣布，其隸屬第1陸戰航空聯隊的第1低空防空營，現已接收首批量產型MADIS系統，擔負日後反制小型無人機、直升機等低空威脅的作戰主力。（美軍陸戰隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機在現代戰場威脅日增，各國軍隊也相繼發展針對新興威脅的軟殺干擾、硬殺打擊手段；而正為濱海作戰轉型的美軍陸戰隊近日宣布，其將部署的「陸戰隊空防整合系統」現已邁入全速量產，並已將首批量產型車交付營級部隊，未來將以其機動打擊能力，高效反制無人機等低空目標威脅。

美軍陸戰隊17日表示，該軍第1陸戰航空聯隊的第1低空防空營（1st LAAD, 1st MAW）現已接收2套量產型的「陸戰隊整合空防系統」（Marine Air Defense Integrated System, MADIS），未來將仰賴其高度機動性的短程防空能力，有效肆應印太戰場空中威脅。

美陸戰隊指出，「陸戰隊整合空防系統」由2輛聯合輕型戰術車輛（JLTV）組成，依任務定位可分為擔負防空攔截「硬殺」任務的Mk1，以及主則目獲、指管任務的Mk2；前者配備了一門30公厘口徑的M914E1鏈砲、搭配「刺針」（Stinger）防空飛彈，後者則搭載同型鏈砲並搭配光電感測器、搜索雷達及指管套件，協助部隊在推進或定點部署時攔截小型無人機、遊蕩彈藥、直升機與固定翼機等威脅。

美軍陸戰隊的MADIS Mk1型車，今年1月在夏威夷實施首次實彈射擊。（美軍DVIDS網站）

與此同時，美陸戰隊正持續進行大規模的「兵力設計」（Force Design）部隊轉型，原規劃在2030年前完成部隊編制調整，後移除年份移除以凸顯其長期性建軍轉型及裝備更新。

上述投入戰備的量產型MADIS，未來將在各低空防空營、濱海防空營（LAAB）中部署，搭配「輕型陸戰隊防空整合系統」（LMADIS）的電戰干擾裝備、AN/TPS-80「地空任務取向雷達」（G/ATOR），以及「天空獵人」防空飛彈，共組多層次防空體系，為在印太部署的陸戰隊濱海團，提供防空保護傘。

