被「阿波羅計畫」圈粉 邱祖湘為中科院奉獻40載催生IDF

中科院航空研究所長邱祖湘博士。（記者廖耀東攝）

記者涂鉅旻、吳哲宇／專訪

1969年首度載運人類登月的「阿波羅11號」任務，為不少人留下難以抹滅的深刻印象，中科院航空所長邱祖湘也深受影響，這份「不甘心只留在地面」的悸動，引領他投身航太工程，一走就是40多年。邱祖湘從留美深造，到返國參與IDF「經國號」戰機研發，一路參與、見證台灣航太產業能量的累積，以熱情、責任與專業，刻劃專屬於自己的航太人生，也為國奉獻甚多。

在中科院服務逾40年的邱祖湘，隨著父親腳步從軍。他受訪時笑說，美國在1969年執行「阿波羅11號」登月任務時，年輕的他看著實況轉播，心中冒出「不甘心永遠被困在地上，總覺得在天上看到東西比較多」的想法。這股對太空的熱誠，讓他決定投入航空機械與系統工程，就讀中正理工學院時，還從電機系轉到航空系，更在畢業後分發到中科院。

在求學期間搭上航太科技蓬勃發展的火箭，從中正理工學院畢業後，恰巧碰上我國大量發展國防科技的契機，由於他在中科院內表現獲得認可，因此在服務數年後，被選派到美國留學深造，也學會「發現問題、定義問題、解決問題」的能力。

在軍事科研領域耕耘多年，邱祖湘說，經國號戰機（IDF）研發計畫，是印象最深刻、挑戰性最高的專案，雖然我國從研製螺旋槳慢速機，到採用噴射發動機的AT-3高教機，蓄積軍事航空能量多年，但到了上世紀80年代執行「鷹揚計畫」，要做出能作戰的超音速飛機時，還是得跨出極大的一步。

邱祖湘表示，從產品需求、概念設計、原型研製、測試到量產，幾乎涵蓋整個完整的航空系統生命週期，他還擔任計畫管理工作，涉及需求整合、跨團隊溝通等，這些對他而言，是難得又重要的經歷。

參與研製經國號戰機專案7到8年的邱祖湘，與其他戰友們一同從頭學起。他說，戰機是一個很小的載台，會力求「越輕越好」，為激勵團隊在平衡性能與重量上集思廣益，當時還頒發「減重獎金」，無論替換材料、設計，只要提出能在戰機上運用的最終設計，就會實質地回饋給有功同仁，最終得以在有限資源上，找到最合適的方案，奠定「戰機國造」基礎。

回首過去40多年在中科院服務、二度回鍋擔任航空所長的時光，邱祖湘說，他就像日本人的職涯一樣，從頭到尾只在一家公司服務過，一路走來都沒有偏離航太領域的軌道，能夠一直接觸他最喜歡的東西，讓他倍感幸運。這也讓他領悟到，是他對航空的熱情、對國家的責任感，以及對專業的執著，才能一路走到今天。

