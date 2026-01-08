「勁蜂四型」無人機進軍國際 性能比同級武器好丶競爭力強

「勁蜂四型」攻擊型無人機，是以美商MQM-178無人靶機（如圖，取自Kratos公司官網））為基礎改裝，加上武裝段丶導控段改裝組成，攻擊航程可達1000公里。

相關新聞請見

「勁蜂四型」無人機本月下旬在美實測 射程1000公里競逐國際訂單

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院與美商Kratos公司合作的「勁蜂四型」攻擊型無人機，預定本月下旬在測試，軍政人士今天指出，「勁蜂四型」攻擊型無人機，航程達到1000公里，最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），且具有高G力轉向能力，在同級武器系統中性能最為優秀，未來在進軍國際市場時，將具有極高的競爭力。

請繼續往下閱讀...

「勁蜂四型」攻擊型無人機是以美商MQM-178無人靶機為基礎，並由中科院改裝加上武裝段丶導控段等設備。無人機引擎就是採用MQM-178無人靶機現行使用的引擎，機體設計也沿用MQM-178，但機體產製丶目標影像導引系統（EO/IR）與導控等組件，則都是MIT台灣生產。

軍政人士說，「勁蜂四型」是基於Kratos公司的 MQM-178 Firejet改裝而成，Kratos在國際市場上已有類似的成熟方案，例如XQ-58A Valkyrie（女武神），是規格更高的產品（屬忠誠僚機級別），但其設計初衷同樣是追求「可負擔的損耗性」（attritable），航程遠超3000 公里，具備強大的匿蹤與攻擊能力。此外，美方還規劃Air-Launched Effects （ALE） 計畫，是多種小型噴射動力、具備蜂群作戰能力的長程攻擊無人機，旨在達成與「勁蜂四型」類似的高速與飽和攻擊目標。

伊朗革命衛隊2023年在航空航天成就展上，公佈了新型的自殺無人機Shahed-238，並有三種款式。（圖片擷取自X@NoiseAlerts）

在國際市場的類似裝備上，他表示，伊朗有把知名的 Shahed-136（螺旋槳動力）無人機提升為噴射動力的 Shahed-238無人機。Shahed-238換裝噴射引擎後速度大幅提升，航程預估也在1000公里上下（視酬載而定），在實戰中已展現出類似低成本巡弋飛彈的威脅性。

此外，土耳其也有類似的研發及產製計畫，雖然主要是反輻射用途，但其長程徘徊與攻擊設計，在戰略定位上與台美合作的「勁蜂四型」有重疊。土耳其還有一項超級巡飛彈（Loitering Munition）計畫，研發多款噴射動力、射程涵蓋數百至一千公里的攻擊平台，以降低對昂貴巡弋飛彈的依賴。

在戰略定位比較上，軍政人士指出，「勁蜂四型」與上述武器系統相比，具有高次音速與機動性強丶成本低但效益高等競爭優勢，「勁蜂四型」基礎平台為MQM-178，最高速度可達0.69至0.8馬赫，還具備高G力轉向能力，比多數低速的自殺式無人機更難攔截。中科院還將「勁蜂四型」定位為與「雄二E」巡弋飛彈搭配的「高低配」組合，利用較低廉的成本實現1000公里的戰略打擊深度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法