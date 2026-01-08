（有片）空中拼刺刀！烏軍「禮炮」截擊機獵殺俄無人機 飆速320公里

烏克蘭研發團隊展示新型「禮炮」（Salyut）截擊無人機。這款無人機專為「空中撞擊」任務設計，極速達每小時320公里，能有效追擊並獵殺俄軍「見證者」自殺無人機。（圖取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯無止盡的「見證者」（Shahed）自殺無人機攻勢，烏克蘭工程師再次展現驚人的創新能力。據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，一款名為「禮炮」（Salyut）的新型國產截擊無人機已投入實戰，並成功擊落俄軍無人機。開發團隊更釋出一段由第47機械化旅「馬古拉」（Magura）拍攝的實戰影片，證實其優異的空中獵殺能力。

這款無人機的誕生充滿了「戰地傳奇」色彩。開發者透露，從計畫啟動到首次成功攔截敵機，僅僅耗時兩個月。為了確保裝備符合實戰需求，工程團隊甚至帶著3D列印機、工具與電腦直接進駐前線附近的租屋處，與防空部隊同吃同住。

工程師表示：「在一週的密集工作中，我們根據軍方的操作要求，幾乎重新設計了整個控制面板。」這種極致的「敏捷開發」模式，讓他們能迅速針對Gerbera、Zala以及最讓烏軍頭痛的沙赫德無人機進行反制優化。

根據公開數據，「禮炮」截擊無人機的設計目標非常明確：追上並摧毀敵方無人機。其最大飛行速度可達每小時320公里，巡航速度則為180至200公里，恰好能壓制飛行速度較慢的「見證者」無人機。該機作戰半徑約20公里，滯空時間20分鐘，並配備低光度類比攝影機與熱顯像儀，具備自動鎖定與追蹤目標的功能。

在《Militarnyi》分享的影片中，可見第47旅防空人員操作「禮炮」在空中鎖定一架俄軍無人機，隨後精準撞擊將其擊落。分析指出，這種「以機制機」的低成本攔截手段，將能為烏克蘭節省昂貴的防空飛彈資源。

