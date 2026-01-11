美軍真的在委國用「音波武器」？ 定向能量武器的嫌疑大

圖為塞爾維亞警察操作的美製「長程指向性聲波裝置」（LRAD），若美軍真將此裝備用於對委內瑞拉的軍事行動，將是一項里程碑。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普3日下令美軍對委內瑞拉發起軍事行動，小批次特戰部隊、執法人員搭乘直升機突襲委國總統馬杜羅官邸，拘捕了馬杜羅夫婦。值得注意的是，在突襲過程中，傳美軍用讓人頭痛、流鼻血、嘔吐的武器，讓委國守備部隊無從抵抗，可能與定向能量武器（Directed Energy Weapons）有關，也就是用看不見的武器瓦解敵軍反擊能力。

綜合外媒報導，美軍突入馬杜羅的官邸後，除了以精準槍法擊潰數百名安全人員，還發出像是某種極其強烈的聲波。在場守衛說：「我感覺腦袋像是從裡面爆開一樣。我們所有人都開始流鼻血，有些人甚至吐血。我們倒在地上，完全無法動彈。」白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也在X分享相關影片。

事實上，過去未有美軍將「聲波武器」投入地面小批次部隊作戰的實例，若此事為真，將創下有史以來首度。這與美軍研發已久的「長程指向性聲波裝置」（LRAD）與「次聲波共振器」的特徵相符。值得注意的是，若是次聲波（Infrasound）武器，雖然人耳無法辨識，卻因為能與人體內臟共振，讓目標生理癱瘓並產生強烈恐懼感。

至於美軍已逐漸廣泛使用的「定向能量武器」，涵括範圍甚廣，除了上述聲能集中的武器外，還有高能雷射、高能微波等武器，前者可用於攔截空中目標，且能直接燒灼擊毀，後者則可以摧毀裝備的電子裝備，或者把無人機「打瞎」。

