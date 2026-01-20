中科院航空所是否開發初教機？ 邱祖湘：技術發展沒問題

空軍用於培育飛官的T-34C初級教練機。（資料照）

〔記者吳哲宇／台中報導〕中科院航空所現今研究重點包括無人系統和模擬器，至今已開發逾240套各式模擬系統，樣樣裝備都有模擬器可先期學習。至於造飛機的本業，自織女星科研計畫結案和新一代戰機計畫研發暫停後，僅剩初教機可造，但中科院航空所所長邱祖湘也說，造初教機對我國航太技術提升沒有太大助益。

邱祖湘表示，初教機是空軍的需求，而且獲得方式也很多元，目前市面上也有許多產品。中科院已經完成高教機的開發，目前談初教機研發在技術發展上並沒有意義，都是成熟技術；未來初教機研製，則要依空軍訓練方式與需求、現役教練機使用年限、投資開發對國內產業發展與效益等進行綜合評估。

邱祖湘說，至於模擬器，中科院以前都開發操作、訓練用模擬器，接下來應該會開發更高層級的模擬器，例如電腦兵棋虛實整合，目前高教機已經有這部分功能的雛形，接下來完善虛實整合，就能進行虛實對抗，中科院希望能把這範圍擴大到指揮管制等各種功能。

中科院航空研究所近年持續投入模擬器研發，展現自主能量與技術成果，從無人機飛行模擬系統、飛行駕駛滾轉平臺，到通用型飛行模擬驗證平臺，均已成為國軍訓練與系統驗證的重要裝備，強化部隊作戰效能。

除飛行領域外，中科院亦依據陸軍需求，自113年起量產「紅隼火箭彈訓練雷指器」，模擬發射器操作、擊發音效與瞄準流程，讓官兵於室內外均能進行射擊訓練，修正姿勢並熟悉射擊要領，作為基礎訓練的重要裝備，進一步奠定實彈操作的基礎。

圖為漢翔曾公開遊說的初教機。（漢翔提供）

