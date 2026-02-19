獨家》共機初三擾西南空域！我軍強勢驅離 美宣告國際空域航行權

「運8」反潛機。（資料照，國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕即便正值大年初三走春時節，中共解放軍對台騷擾仍未停歇。根據軍事粉專「Taiwan Adiz」記錄，今（19）日上午中共軍機再度侵擾我國西南空域，引起我空軍高度戒備。令人關注的是，下午美軍也罕見針對騷擾共機發聲，強勢宣告國際空域航行權，美、中、台三方在空中的角力，讓過年期間的台海情勢依舊緊繃。

根據「Taiwan Adiz」記錄顯示，今日10時01分，共機再次闖入我西南空域，飛行高度約為5000公尺。我空軍發現後，立即依照標準作業程序，由在空機實施攔截監控，並多次發出廣播驅離令，要求共機立即離開我防空識別區。據了解，此次侵擾的機種疑似為常態擾台的「運8」反潛機，其在西南空域的盤旋行徑，嚴重干擾區域航行安全。

國防部指出，自今日上午9時36分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域。

不僅我國空軍積極捍衛領空，今日14時12分，美軍軍機也出現在該空域，並針對正在騷擾的共機透過廣播宣告，強調該區域屬於國際空域，美方擁有法律賦予的「國際空域航行權」。這種美、台兩軍在同一日內相繼對共機採取行動的情況，在春節期間顯得格外敏感。

軍事粉專「Taiwan Adiz」對此評論指出，中共選在大年初三這種傳統團圓佳節持續進行「灰色地帶」騷擾，不僅無助於兩岸關係，更是對區域穩定公然挑釁。粉專也強調，美軍此次直接廣播宣告航行權，釋放了強烈的訊號，顯示美方正密切監控台海周邊動態，並不容許中共片面改變現狀。

