中科院受託強化矽微條探測器 116年由美國Space-X火箭發射升空

國際太空站（見圖）上裝設有AMS-02太空磁譜儀，我國團隊包括中科院丶成大等單位均有參與。（取自NASA官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院持續參與AMS-02太空磁譜儀等國際太空計畫，除在亞洲監控中心執行監控，維持偵測器正常運作，迄今偵獲2600億筆宇宙射線資料；中科院今天並表示，已受託為原9層的矽微條探測器研製增設一層（Layer 0）任務，強化原接收度的3倍，預計116年第一季由美國Space-X火箭發射升空，將有助全球科學家進行宇宙中反物質及暗物質的研究，探索宇宙起源，善盡地球村成員職責。

中科院因AMS計畫電子模組研製成功之飛行履歷，國家太空中心推動各項衛星計畫，從福衛五 號、獵風者號到福衛八號等衛星關鍵模組，皆陸續委託中科院共同合作研製，其中最新完成為114年底升空之福衛八號齊柏林衛星的熱電冷卻器（Thermal Electronic Cooler, TEC）與電池充電器（Battery Charge Regulation, BCR）；特別在衛星模組測試時，模擬火箭發射時的振動環境， 受超過20G的三軸正弦振動（Sin Vibration）與隨機振動（Random Vibration）的地面測試，順利通過嚴苛的驗測條件，也因這項研發經驗增強後續衛星計畫的研製力道，實際運行通聯後顯示功能運作正常，再次證明能勝任太空國家隊衛星研製技術的堅強後盾。

請繼續往下閱讀...

高指向精度慣性姿態參考儀。（圖：中科院提供）

另外，112年10月升空之獵風者氣象衛星上的慣性姿態參考儀（Inertial Reference Unit, IRU），即是運用中科院光纖陀螺儀技術整合研發而成，暢行低地球軌道迄今；秉持再精進研發精神 ，完成研製新一代光纖陀螺儀產品「高指向精度之慣性姿態參考儀（B-PRO FIRU）」，其精準且穩定的感測特性，適合使用於高解析光學偵照衛星上 ，令衛星在航行臺灣上空的時間內，精準定向並拍攝高畫質且清晰的影像資訊，將在福衛八號計畫後續衛星上，展現其優異性能。

中科院表示，未來將透過技術移轉與服務，繼續提升 國內衛星關鍵次系統自製競爭力，實現創新科研與 國防自主雙贏榮景。

齊柏林衛星起運。（圖：中科院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法