一架無人機控海洋 通用原子為MQ-9B開發遠程武器

〔記者吳哲宇／綜合報導〕通用原子航空系統公司（GA-ASI）近日在新加坡航展期間表示，正為MQ-9B無人機開發長程武器，擴大其打擊武器選項及範圍。未來MQ-9B在太平洋或大西洋執行任務，只要接到命令就能原地發射飛彈，無須耗時前往交戰區。

軍聞網站「Naval News」報導，通用原子航空正推動MQ-9B與多款長程武器的整合，使MQ-9B能在高威脅環境下執行更遠距離的打擊任務，並提升平台整體生存性與作戰彈性。

通用原子航空，海空作戰單位對能夠遠距離打擊目標的平台需求持續成長，尤其是在西太平洋的廣闊區域。他們首先計畫在今年就要試射至少1種新型武器，該公司對此想定，MQ-9B無人機從西太平洋或南太平洋的多個友方基地起飛後，飛往指定地點盤旋，並在敵方武器交戰區外徘徊。一旦接到發射命令，這些飛機可與其他美國或盟軍行動協調進行打擊。

報導指出，MQ-9B具備長航時與遠距控制能力，透過衛星通訊鏈可執行廣域監視與打擊任務。通用原子航空表示，目前正與多家武器廠商合作整合新型武器，以因應國際市場需求。其海上版本「海上衛士」原本即具備海上巡邏與反潛潛力，若整合長程武器，將進一步提升對海上目標的打擊能力。

