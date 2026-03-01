外科手術突擊委內瑞拉 遠距精準打擊伊朗 美軍用兵思考是什麼？

伊朗國營媒體表示，最高領袖哈米尼是在德黑蘭官邸內喪命。（圖擷自「@trbrtc」X帳號）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍接連對委內瑞拉與伊朗採取了軍事行動，儘管兩者皆展現了美軍強大的投射能力，但這兩場行動在用兵哲學、戰術運用及戰略意義上存在本質差異。對委內瑞拉的行動在於利用情報優勢「取其首腦」；對伊朗，由於其政權與宗教、軍事體系深度結合，單純移除個人難以奏效，因此必須透過大規模打擊來實現「功能性癱瘓」。

委內瑞拉：精準移除的「外科手術」典範

在針對委內瑞拉的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）中，美軍展現了極致的特種作戰效能。此行動被定性為「執法導向的政權更迭」，其核心意義在於精準去中心化。

戰術特徵：美軍並未動用地毯式轟炸，而是透過隱身戰機與電子干擾技術先行癱瘓加拉加斯的防禦網，隨後由三角洲部隊（Delta Force）等精英戰士進行低空機降，直取目標。

用兵意義：此模式強調「速度與最小附帶損害」，旨在移除馬杜洛個人及其安保體系，同時保留委國大部分政府基礎設施，以便於後續政權平穩過渡。這證明了美軍在西半球具備「點對點」移除特定目標的絕對優勢。

美國今年1月突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅。（歐新社檔案照）

伊朗：跨國聯動的「戰略癱瘓」打擊

相較於委國的地面突擊，對伊朗發動的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）則是一場系統性、遠距且高強度的精準聯合打擊。

戰術特徵：由美國與以色列空軍聯動，出動超過200架戰機及遠程彈道飛彈，目標鎖定伊朗境內500多處核設施、飛彈基地與指揮中心。此行動完全採取「視距外」打擊，利用防空壓制與飽和攻擊摧毀伊朗的戰爭潛力。

用兵意義：面對擁有成熟防空體系與區域反擊能力的強大對手，美軍選擇以系統性削弱取代單一抓捕。其意義在於「戰略阻斷」，透過物理性的徹底毀滅，確保伊朗在未來數年內無法跨越核門檻，並藉此重塑中東的安全架構。

