以色列匿蹤戰機寫歷史 F-35I首度擊落伊朗有人戰機

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列國防軍4日證實，1架以色列空軍的F-35I匿蹤戰機，稍早在伊朗首都德黑蘭上空擊落了一架伊朗所屬的雅克-130（Yak-130）戰機。這是F-35戰機服役以來，首次在空中戰鬥擊落有人駕駛的敵機，也是以色列空軍約40年來首度執行飛行員對飛行員的空中擊落任務。

以軍表示，被擊落的雅克-130為俄製噴射教練機兼輕型攻擊機。此次行動是自本輪戰爭爆發以來，以色列首次在空中擊落伊朗飛機。以軍強調，這證明了F-35I匿蹤戰機在現代高強度空戰中的卓越性能與壓倒性優勢。

以色列空軍上一次成功擊落敵方有人駕駛戰機，要追溯至1985年11月24日。當時在黎巴嫩上空，一架以色列F-15戰機擊落了2架敘利亞的米格-23（MiG-23）戰鬥機。此後40年間，儘管中東地區衝突不斷，但以色列未再發生過類似的空中擊落紀錄。

