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獨家》共機縮了換共艦來？共艦妄稱保持距離 鴨霸行徑全紀錄
共艦示意圖。（「Taiwan ADIZ」提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期中共軍機襲擾次數雖有減少趨勢，但中共海軍的挑釁力道卻不減反增，企圖改由海上施壓！繼日前共艦進入我周邊海域妄圖驅離美軍後，知名軍事粉專「Taiwan ADIZ」再度記錄到，共艦「南京艦」在我周邊海域公然廣播，要求我軍機保持安全距離。這種自以為是的霸道姿態，讓南部軍事迷直呼「簡直是海上路霸，惡鄰居行為再升級！」
根據「Taiwan ADIZ」側錄到的影像與音檔顯示，共艦在我周邊海域活動時，無視其「不速之客」的身分，竟反客為主對我偵巡飛機發出威脅性廣播：「台灣飛機，我航向170航速16節，請你與我保持安全距離」。語氣冷硬且充滿挑釁，完全無視國際公海航行自由及我方空域權益，再次展現中共一貫「我的就是我的，你的也是我的」狼性擴張邏輯。
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長期觀察海空情勢的「Taiwan ADIZ」分析，近期共機侵擾頻率急遽降低，可能是受到季節氣候或內部戰術調整影響，但共艦的活動卻日益頻繁且動作愈發「鴨霸」。從日前試圖驅離美軍軍機到今日對我軍機發號施令，顯示中共正企圖透過海上力量將台灣周邊海域「內海化」，並以此彌補空中騷擾的缺口，持續對我方進行軍事施壓與測試底線。
對於共艦頻繁的滋擾，「Taiwan ADIZ」強調，中共這種「自以為是」的海上廣播已非偶然，從近期記錄來看，共艦在西南海域及恆春半島外海的騷擾頻率明顯提升。南部在地民眾與軍事迷紛紛表示，不論中共如何變換花招，台灣人民早已看清其惡霸本質。我國軍方也始終保持高度戒備，嚴密監控共艦動向，絕對不會在這種無理威脅下退縮，堅決守護海疆安全。