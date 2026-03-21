無懼遭伊朗多次攻擊 阿聯2700億元緊急向美採購薩德雷達丶各式飛彈

《韓聯社》日前報導，駐韓美軍薩德系統的攔截飛彈即將被調往中東地區，應對伊朗戰爭持續升級。（法新社資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美、以與伊朗爆發軍事衝突以來，阿拉伯聯合大公國（UAE）因境內設有美軍基地，遭到伊朗革命衛隊（IRGC）及其代理人武裝的猛烈報復性打擊，境內多處薩德系統（THAAD）及愛國者飛彈發射設施受損，不過，資金充沛的阿聯也是沒在怕的，立刻就向美國採購包括薩德系統雷達及各式彈藥丶反無人機系統，四項採購案合計達到84.64億美元（約合台幣2708億元）。

根據阿聯國防部與最新情報數據，阿聯防空部隊面臨空前壓力，自中東戰事爆發以來，伊朗已向阿聯境內發射超過 2,000 枚各型飛彈及自殺式無人機。儘管防空網成功攔截了約 92% 的威脅，但仍有部分彈藥擊中關鍵軍事與經濟目標。

請繼續往下閱讀...

阿聯與美軍共同操作的多層防空體系遭到針對性破壞，位於阿魯外斯（Al-Ruwais）與阿布達比東南部的薩德陣地遭到精準打擊。衛星影像證實，薩德系統（THAAD）關鍵的 AN/TPY-2 雷達系統及其車庫建築受損，嚴重影響了對高空彈道飛彈的追蹤與攔截能力，愛國者飛彈系統多處陣地的發射架在密集無人機群的蜂群攻擊下受損。

阿聯向美國採購包括薩德系統雷達及各式彈藥丶反無人機系統，四項採購案合計達到84.64億美元（約合台幣2708億元）。（圖：取自美國國務院網站）

根據美國國務院19日發佈核准對外國軍售的公告指出，美方批准向阿聯出售1套「終端高空區域防禦系統」（THAAD）的監測雷達、2組「薩德」射控暨通信（TFCC）戰術作戰中心與2組TFCC射控管制站、12組MPQ-64A4「哨兵A4」雷達，以及供電與後勤支援設備；也同意出售10套「定置式低飛、慢速、小型無人機綜合防禦系統」（FS-LIDS），240枚「郊狼」反無人機彈藥、配套發射車與紅外線光電（EO/IR）感測器，用於抵禦威脅；還有約400枚AIM-120C7/8 的AMRAAMS系列空對空飛彈、1500枚GBU-39/B小直徑炸彈與KMU-556、KMU-557導引套件，用於提升阿聯空軍空防與對地打擊戰力。

此外，美國雷神公司在3月初也獲得美國戰爭部一項價值1億8370萬美元（約新台幣58.2億元）的對外軍售合約，將為阿聯提供「愛國者」防空飛彈系統升級與維護支援，以強化其攔截彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機攻擊的能力，應對伊朗威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法