反無人機系統屬基建必要成本 何澄輝：護衛核電廠、氣接站與科學園區

我國致力於建構反無人機系統。圖為美國陸軍「郊狼」（Coyote）反無人機系統。（取自RTX官網）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德鬆口將評估重啟核電可行性，與綠電發展並行不悖，引起熱議，在野黨也藉題發揮。台灣安保協會副秘書長何澄輝今（22）日受訪提出盲點，強調無論是現有的科學園區、晶圓廠、天然氣接收站和核電廠，或是未來任何新建的關鍵基礎設施，「反無人系統」都已成為不可或缺的「必要成本」。他抨擊在野黨一面高喊能源建設，一面卻要砍掉保護這些設施的無人機防禦預算，心態極度可議。

政府擬提出8年期1.25兆元的國防特別預算，其法源基礎「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」本週將在立法院委員會聯席審查，在野黨所提版本對案，將部分對美軍購案外所有預算全刪，包括所有委製、商購的無人、反無人系統。另外，今年度中央政府總預算至今也在立院卡關一毛未審，所有與無人系統、反無人系統的新興預算全數窒礙難行。

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院共同創辦人暨首席顧問何澄輝。（資料照）

何澄輝今天受訪表示，烏克蘭在面對俄羅斯的入侵中，第一年敵軍主要打擊軍事目標，但到了第三、第四年進入無人機量產及消耗戰後，攻擊重點全面轉向民生基礎設施。台灣的煉油廠、天然氣接收站及儲槽（如三接、四接）、甚至是台積電晶圓廠、科學園區等重要經濟命脈，皆具有「面積廣大」的特性。敵人若使用昂貴的彈道飛彈攻擊，成本過高且效果有限；但若改用大量低成本無人機或無人機搭配火箭彈進行「蜂群攻擊」，累積的破壞力將難以估計。

「提升基礎設施的安全係數，已不再只是增加幾個警衛，而是需要全區的整合型反無人機監控系統」，何澄輝直言，未來的公共建設在評估預算時，反無人機系統就等同於安全防護的基底。這套系統不僅需要物理上的攔截手段，更需要整合聲學、紅外線偵測及AI異常判斷的「大腦」，才能在無人機溜進來時立刻示警並反制。

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針對在野黨藉著高舉重啟核電和新核電廠宣稱過去提議正確，認為自己過去遭「抹紅」，同時卻又阻擋無人機及防空預算，何澄輝痛批這是「偷換概念」的胡扯。他強調，核電廠、天然氣接收站等高風險設施多建於海邊，原因就是擔心發生事故後果嚴重。因此，建構「台灣之盾」與反無人機系統，已不只是軍事預算，更是維護台灣整體經濟韌性與社會安全的「國安預算」，在野黨大刀一揮全砍，毫無道理。

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