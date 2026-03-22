防敵軍「權宜輪、半潛艇」突襲 學者：擋無人機預算等同製造國安破口

台灣安保協會副秘書長、黑熊學院首席顧問何澄輝。（資料照，記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕面對中國日益頻繁的灰色地帶襲擾與惡意滲透，無人載具成為台灣海防的關鍵解方。台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪時指出，新型態的滲透已不再是單純的人力偷渡，中共也可能利用權宜輪暗藏無人機伺機攻擊，或仿效南美洲毒梟使用半潛艇、無人潛航器進行滲透。面對龐大的防衛壓力，在野黨卻試圖全面封殺無人機與C5ISR系統等預算，阻礙國防。

何澄輝分析，過去以色列與烏克蘭的戰場上，都曾出現過利用貨櫃車或貨櫃輪載運無人機偷渡，進入敵方港口或近海後直接發射攻擊的戰術。台灣四面環海，多數關鍵能源設施如核電廠、天然氣接收站皆位於海岸線，港口一旦遭到這類偽裝船隻的無人機突襲，單靠傳統防空飛彈不僅不符成本，亦無法有效設防，因此海巡署與港區警力皆極度需要部署無人機與反無人機系統。

國軍使用的監偵型無人機。（資料照）

「要對抗中國14億人口的量體，最笨的方法就是單純增加海巡人力去拚消耗」，何澄輝強調，以無人系統對抗無人系統才是最佳解方。台灣必須建構自己的無人巡邏艇及自動化反制系統，透過系統辨識異常後直接驅離或撞擊，這才是具備不對稱優勢的現代化海防。

然而，面對國防轉型的關鍵時刻，在野黨卻提出要將國防特別預算中無人機預算全砍的版本，今年度中央政府總預算至今也尚未審查，所有與無人、反無人系統發展相關的預算案全數窒礙難行。何澄輝直言，這批遭阻擋的預算中，包含極為重要的情報偵蒐整合系統（C5ISR）以及與美國技術轉移的合作項目。

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他說，無人機國家隊與美台技轉的商業資訊利益透明，有心人士卻藉故阻撓，將原本該用於發展系統大腦與應對新型態威脅的預算砍殆盡，完全是充滿惡意的政治操作，更嚴重阻礙了台灣的國防自主和社會安全韌性。

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