顧立雄：首批MQ-9B高高空無人機 今年第3季返台

MQ-9B無人機。（法新社檔案照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕空軍副參謀長田忠儀、國防部副部長徐斯儉、駐美代表俞大㵢及駐美軍事代表團團長魏中興，美西時間17日在美國出席首批2架「MQ-9B高高空無人機」交機典禮。對於MQ-9B高高空無人機具體回台時間，國防部長顧立雄今（23）日表示，第一批大概預計第三季抵台。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪，被問及MQ-9B高高空無人機交貨後回台時間，他表示，第一批大概預計第3季。

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另外，針對陸軍八軍團麾下所屬步兵第117旅，日前因故遺失5.56公厘步槍空彈殼約7900發，顧立雄說，陸軍在檢查時發現空彈殼跟帳籍資料不符 ，實彈沒有任何的短缺情況。

顧立雄指出，國軍就帳籍不符的情況國防部進行調查，同時也請檢調介入，若有詳細狀況再對外報告。

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