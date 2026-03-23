日本萬噸級「神盾系統搭載艦」拚明年交艦 美、日攜手完成整合測試

日本正在建造神盾系統搭載艦，請已完成整合測試。圖為示意渲染圖。（取自洛馬網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國飛彈防禦署（MDA）近日證實，其已與日本海上自衛隊完成「JFTX-01」整合測試工作，這項測試攸關日本新一代萬噸級「神盾系統搭載艦」（ASEV）首套艦載系統整合，讓該艦持續向明（2027）年服役目標邁進，也是日、美攜手構築彈道飛彈防禦能力的關鍵。

美國飛彈防禦署表示，JFTX-01測試包含兩項獨立事件，均以實際目標進行追蹤。測試期間，由SPY-7雷達結合神盾武器系統運作，完成目標搜索、偵測、識別與持續追蹤，並透過模擬交戰程序，驗證整體系統反應鏈。兩次測試分別取得不同數據組，作為神盾系統搭載艦的整合測試重要依據，亦具備降低後續系統整合風險的功能。

MDA署長柯林斯中將表示，JFTX-01是美日長期防務合作的重要成果之一，也是該計畫在系統整合階段的關鍵里程碑。他表示，神盾系統搭載艦未來成軍後，將提供日本新一代彈道飛彈防禦能力，強化其對區域飛彈威脅的應對韌性。

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比起日本現役神盾艦，SPY-7雷達技術源自美軍部署於阿拉斯加的「長程識別雷達」（LRDR），具備遠距離目標辨識與多目標處理能力，對於彈道飛彈防禦任務更是關鍵。

日本在終止陸基神盾計畫後，改以建造2艘神盾系統搭載艦作為替代方案。根據日本防衛省規劃，相關艦艇正由日本造船廠分別建造，首艦預計於明（2027）年度交付，第二艘艦則於後續年度接續成軍。

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