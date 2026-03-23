自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

用打無人機經驗換戰機？傳烏克蘭向卡達要12架幻象

2026/03/23 12:49

卡達空軍過去使用的幻象2000-5戰機。（圖：卡達空軍）卡達空軍過去使用的幻象2000-5戰機。（圖：卡達空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭不只輸出武器，還可能輸出「打無人機的經驗」。基輔方面據傳透過非官方管道表達意願，計畫以「用打無人機經驗換戰機」的構想，向卡達尋求獲取12架退役的幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰機。相關構想尚未獲任何官方證實。

目前在烏克蘭領空執行任務的幻象2000-5戰機。（圖：烏克蘭空軍）目前在烏克蘭領空執行任務的幻象2000-5戰機。（圖：烏克蘭空軍）

據烏克蘭軍事新聞網站《Defense Express》引述《Intelligence Online》報導，這項構想源於烏克蘭近期的實戰優勢。超過200名烏克蘭軍事專家近期前往包括卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯在內的中東國家，協助當地應對伊朗製無人機帶來的威脅。這些無人機頻繁襲擊波斯灣國家的雷達站與基礎設施，已成為當地軍方頭痛的戰術挑戰。

對於烏克蘭而言，這12架戰機具備戰術價值。據悉，這批戰機包括9架單座的2000-5EDA與3架雙座的2000-5DDA，目前處於儲存狀態。儘管已從卡達空軍除役，但幻象2000-5系列具備優異的攔截性能，若能透過此途徑取得，將有助於強化烏克蘭的空中防空戰力。

卡達方面雖已引進36架新型飆風（Rafale）戰機，空軍實力雄厚。但據報導，卡達目前對這項構想態度保留，或相關討論仍在初步階段。

這項傳聞已在軍事社群引發熱議。對烏克蘭來說，這是以實戰技術換取戰力的談判籌碼；對卡達而言，則是尋求防禦伊朗無人機的解決方案。然而，軍事外交談判向來牽涉複雜的地緣政治與原製造國法國的軍售規範。

在談判籌碼與地緣政治考量交織下，相關構想是否存在、交易能否成形，仍不明朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中