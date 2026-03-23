用打無人機經驗換戰機？傳烏克蘭向卡達要12架幻象

卡達空軍過去使用的幻象2000-5戰機。（圖：卡達空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭不只輸出武器，還可能輸出「打無人機的經驗」。基輔方面據傳透過非官方管道表達意願，計畫以「用打無人機經驗換戰機」的構想，向卡達尋求獲取12架退役的幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰機。相關構想尚未獲任何官方證實。

目前在烏克蘭領空執行任務的幻象2000-5戰機。（圖：烏克蘭空軍）

據烏克蘭軍事新聞網站《Defense Express》引述《Intelligence Online》報導，這項構想源於烏克蘭近期的實戰優勢。超過200名烏克蘭軍事專家近期前往包括卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯在內的中東國家，協助當地應對伊朗製無人機帶來的威脅。這些無人機頻繁襲擊波斯灣國家的雷達站與基礎設施，已成為當地軍方頭痛的戰術挑戰。

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對於烏克蘭而言，這12架戰機具備戰術價值。據悉，這批戰機包括9架單座的2000-5EDA與3架雙座的2000-5DDA，目前處於儲存狀態。儘管已從卡達空軍除役，但幻象2000-5系列具備優異的攔截性能，若能透過此途徑取得，將有助於強化烏克蘭的空中防空戰力。

卡達方面雖已引進36架新型飆風（Rafale）戰機，空軍實力雄厚。但據報導，卡達目前對這項構想態度保留，或相關討論仍在初步階段。

這項傳聞已在軍事社群引發熱議。對烏克蘭來說，這是以實戰技術換取戰力的談判籌碼；對卡達而言，則是尋求防禦伊朗無人機的解決方案。然而，軍事外交談判向來牽涉複雜的地緣政治與原製造國法國的軍售規範。

在談判籌碼與地緣政治考量交織下，相關構想是否存在、交易能否成形，仍不明朗。

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