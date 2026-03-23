不是突然變強！伊朗飛彈射更遠 關鍵在「衛星技術」

伊朗國防部公布的「海巴爾」（Khaibar）彈道飛彈試射畫面。軍事專家指出，伊朗近期飛彈射程的顯著提升，可能與類似衛星火箭的分段加速技術轉用有關，顯示其導彈技術正朝向長程精準打擊發展。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗飛彈射程之所以在短時間內出現變化，關鍵可能不在新武器，而在「技術轉用」。根據以色列前防空指揮官柯查夫（Ran Kochav）分析，伊朗近期飛彈試射運用了類似衛星火箭「分段加速」的技術，顯示其太空技術可能具備軍事應用潛力。

據《耶路撒冷郵報》報導，針對伊朗飛彈射程的提升，柯查夫准將指出，這並非一夜之間的技術突破，而是德黑蘭長期投入研發的成果。這些技術原本宣稱用於發射衛星，如今卻被觀察到能應用於提升彈道飛彈的打擊距離。

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軍事專家分析，這類技術的突破點在於彈頭重量與推進效率。若能在保持發射動能的前提下，透過分段加速技術減輕彈頭重量，飛彈的射程就能以更快的速度延伸。這也解釋了為何伊朗過去在衛星發射上的投入，能在特定軍事任務中轉化為實戰運用。

美、以兩國長期警告，伊朗的衛星測試具備軍民兩用特性，最終目標可能指向發展長程彈道飛彈。隨著這次射程數據的變化，外界普遍認為，這曝光了伊朗多年來在相關技術領域的整合進度。

對歐洲構成的潛在挑戰

柯查夫進一步指出，由於彈道物理特性，這類飛彈可從多個方位發射，意味著射程翻倍後，部分歐洲城市可能進入其射程範圍。他強調，這項發展被視為縮小伊朗與中俄在相關飛彈技術領域差距的關鍵因素。

值得注意的是，美國情報界過去也曾提出類似警告，指出伊朗發展衛星發射載具，可能會縮短其研發洲際彈道飛彈的時間線。

不過，報導指出，從「具備作戰能力」到「完全成熟運用」仍有距離。該系統雖已進入試射階段，但其實戰環境下的運作效能、導引精準度與戰術整合，仍需後續更多觀察。

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