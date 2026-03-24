不只遠距打擊！美軍B-52改掛重磅炸彈 專家：恐轉攻地下目標

圖中紅框標示出B-52H機翼下掛載的12枚聯合直接攻擊彈藥（JDAM），黃框則特寫對照地面的「GBU-31」（GBU-31）鑽地彈細部。這項武裝分析顯示，美軍打擊重心已從遠距巡弋飛彈，轉向針對地下硬目標的直接精準打擊。（圖擷取自X / LeeHathaway ）

〔編譯陳成良／綜合報導〕因為目標轉向更難摧毀的地下設施，美軍B-52戰略轟炸機開始改變打法，近日被直擊改掛滿載的重磅炸彈起飛。這不只是單純的彈藥換裝，而是意味著轟炸機可能需要更接近目標才能執行打擊。這項戰場訊號顯示，整體戰局可能正進入更具破壞力的新階段。

軍事媒體《Army Recognition》報導，軍事觀察家3月23日在英國費爾福德皇家空軍基地，拍攝到兩架美軍B-52H轟炸機起飛。與先前掛載遠距巡弋飛彈不同，這次機翼下掛載了12枚重達2000磅的GBU-31」聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。

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這項武裝變更揭示了截然不同的作戰邏輯。過去美軍裝備的巡弋飛彈，使轟炸機可在敵方防空網之外發動攻擊。然而，此次換裝的重型炸彈屬於自由落體武器，這意味著美軍不再只依賴遠距離打擊，顯示軍方可能具備更接近目標執行精準打擊的條件。

這類重型炸彈配備了具備穿透能力的彈頭，其首要目標就是深埋地下的指揮所、強化的飛機掩體與堅固的軍事基礎設施。這類炸彈的目的，就是把藏在地下的目標挖出來。

報導分析，美軍願意讓龐大的轟炸機攜帶這類「鑽地彈」逼近目標，可能反映對戰場環境的信心提高，願意為了摧毀關鍵的地下硬目標承擔相應的戰術風險。這項轉變被軍事分析師視為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）演進的實質指標，美軍正將火力向固定軍事設施的持續性毀滅打擊推進。

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