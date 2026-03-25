天弓三型飛彈列「台灣之盾」鐵三角 116年起移年度預算持續量產

天弓三型飛彈116年起將移到年度國防部預算中，繼續量產。圖為賴總統今年二月視導「空軍792旅第613營2連」，這個部隊就是天弓三型防空飛彈的部隊。（圖：取自總統府網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府推動1.25兆元的軍購特別預算，並以打造「台灣之盾」計畫為核心，軍政人士今天指出，「台灣之盾」計畫中使用的高層空域攔截器，為強弓飛彈丶愛國者三型飛彈與天弓三型飛彈，三者為「台灣之盾」的鐵三角，由於弓三飛彈在海空戰力提升特別預算的期程將在今年底結束，為了有效支撐「台灣之盾」，各式攔截器的數量必須擴充戰備及庫儲數量，天弓三型將自116年度起持續量產，並規劃將相關預算改移國防部年度預算內支應。

「台灣之盾」計畫是因應共軍飛彈丶遠程火箭丶戰機丶無人機的威脅，區分高中低空的空層進行有效防禦，高層空域攔截器為強弓飛彈丶愛國者三型飛彈與天弓三型飛彈，中低空則是NASAMS飛彈系統及國造陸射劍二飛彈系統，低層則有復仇者飛彈系統丶三五快砲以及專為反制無人機攻擊的車載式反無人機系統等等。

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軍政人士今天指出，天弓三型飛彈的量產預算，先前是編在海空戰力提升的5年期特別預算內，總金額達到274億元，預算期程到今年年底前結束，軍方先前曾公佈弓三飛彈的量產產能一年是96枚，若是產能開到最大，這5年的產能將達480枚。

但軍政人士特別指出，產能開到最大，是為了能在短年期內間，就具備一定程度的反制戰力，但也代表著同一批飛彈會在同一個時間點面臨壽限問題，基於敵情威脅及分批生產丶擴大庫儲等考量，包括天弓三型飛彈丶陸射型劍二飛彈系統，在海空戰力提升特別預算結束之後，都將會移到年度國防部預算之中，持續進行批量生產。

打造「台灣之盾」（T-Dome）防空網，是由強弓飛彈丶愛國者三型與天弓三型飛彈為主要攔截器。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

天弓三型防空飛彈（Tien Kung III） 是由中科院自主研發的第三代防空飛彈系統，被譽為「台版愛國者」。其主要設計目標是攔截高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈以及戰術彈道飛彈。

核心性能數據

極速：可達 7 馬赫，具備極音速飛行能力。

攔截高度：最大攔截高度約 45 公里。

作戰範圍：目標是應對威脅，並可接入搜索範圍超過 500 公里的雷達系統。

耐受力：彈體設計可抗高達 35G 的側向重力，確保在高速運動下仍能精準轉向攔截目標。

接戰特性

多目標同時攔截： 採用主動相位陣列雷達（AESA），包括固定式或機動式雷達，具備強大的抗干擾能力，能同時追蹤並導引飛彈攻擊多個目標。

全方位威脅反制： 具備攔截殲-20、殲-31 等隱形戰機的能力。

反彈道飛彈： 能夠在大氣層內攔截戰術彈道飛彈，強化防衛韌性。

高機動與生存性： 發射系統採取垂直發 方式，減少發射死角。 全系統包含發射車、雷達車及通信中繼車，具備高度機動性，可迅速轉移陣地以躲避反擊。

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