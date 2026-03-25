伊朗25日齊轟以色列、波灣三國美軍基地 美空降師加急支援應戰

伊朗首都德黑蘭一處住宅大樓23日遭空襲受損，救援人員正在現場進行清理。隨著美伊衝突升溫，戰火已由邊境基礎設施蔓延至人口稠密的都會區，凸顯衝突持續擴大之風險。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗週三（25日）發動新一波飛彈與無人機攻勢，打擊以色列、多個波斯灣國家及美軍基地；以色列同時空襲伊朗首都德黑蘭。戰火擴散之際，美國總統川普表示正與伊朗接觸尋求停戰，但伊朗高層否認相關說法。

據《華盛頓郵報》報導，以色列與波斯灣國家正面臨極高強度的防空壓力。沙烏地阿拉伯防空系統在數小時內攔截超過20架從東部入侵的無人機，阿拉伯聯合大公國擊落5枚彈道飛彈與17架無人機；伊朗革命衛隊更宣稱，這波攻擊目標包含位於科威特、約旦與巴林的美軍基地。

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同時，以色列特拉維夫市中心遭搭載大量炸藥的重型彈頭直接擊中。以色列國防軍（IDF）隨即展開反擊，徹夜轟炸德黑蘭超過50個軍事指揮中心，伊朗紅新月會證實住宅區也遭波及。這顯示衝突正同時擴及多個戰線，並波及區域安全與能源供應。

停火計畫遭斥假新聞 美軍急調傘兵增援

戰場持續升溫的同時，停戰訊號卻同步出現。據《路透》報導，川普稍早宣布暫停打擊伊朗能源設施5天，並向德黑蘭提交一份包含15項條件的停戰計畫，要求其放棄核武計畫並重啟荷姆茲海峽。然而，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）隨即將此斥為假新聞。

據報導，面對談判破局風險，五角大廈正緊急調派數千名陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）精銳部隊前往中東，進一步擴大當地已達5萬人的美軍部署。

這場多方交火已觸發全球能源供應的連鎖危機。伊朗的軍事行動對全球20%油氣運輸必經的荷姆茲海峽航運造成實質衝擊，引發歷史性的能源震盪與全球航空中斷。

與此同時，戰火外溢徹底撕裂黎巴嫩防線；以色列軍方正切斷利塔尼河（LitaniRiver）以南區域與黎巴嫩其他地區的連結，炸毀多座真主黨（Hezbollah）用於運送武器的關鍵橋樑。黎巴嫩政府隨後發布命令驅逐伊朗駐貝魯特（Beirut）大使，試圖在空襲威脅下展現切斷與武裝團體連結的官方立場。

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