「大衛彈弓」攔截失手！伊朗飛彈擊中以色列南部城市近200傷

3月22日，以色列士兵與救援人員在南部城市阿拉德（Arad）遭伊朗飛彈直接擊中的住宅樓現場工作。這起事件發生在以軍攔截失手之後，導致飛彈直接穿透防線擊中人口稠密區。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗彈道飛彈擊中以色列南部城市，造成近200人受傷。以軍證實，防空系統在攔截過程中未能成功擊落來襲飛彈，導致人口稠密區遭受直接打擊。

以色列「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統過去實彈試射的畫面。（圖：以色列國防部）

據《以色列時報》（Times of Israel）報導，上週六（21日）晚間，兩枚隸屬伊朗「蓋德」（Ghadr）家族的彈道飛彈分別擊中以色列南部城市狄莫納（Dimona）與阿拉德（Arad）。以色列國防軍（IDF）指出，這兩枚飛彈攜帶重達數百公斤的高爆彈頭，墜地後造成廣泛破壞。以軍調查證實，當時動用了中程防空系統「大衛彈弓」（David’s Sling）進行攔截，但攔截彈未能成功擊落目標。

請繼續往下閱讀...

針對此次事故，以軍強調整體攔截率仍維持在92%的高水位，且同一地區先前的兩波攻擊均被成功化解。然而，兩枚飛彈在兩小時內相繼穿透防線，顯示仍有飛彈穿透防線。整體攔截率達92%，但仍有飛彈落地，防空系統真的能做到「絕對防護」嗎？

成本戰略背景 攔截彈取捨受關注

外界普遍認為，此舉與以軍試圖節省高價攔截彈庫存的戰略考量有關。目前專門攔截大氣層外彈道飛彈的「箭式三型」（Arrow-3）單枚造價高達250萬美元（約新台幣8000萬元），而「大衛彈弓」則約為100萬美元（約新台幣3200萬元）。軍方在實戰中對不同攔截系統的取捨，被視為應對長遠消耗戰的必要手段，但也引發了對於防禦效果與風險管控之間平衡點的觀察。

以軍表示，將持續檢討並強化系統，以因應後續威脅。儘管以色列擁有多層次防禦體系，但這次飛彈落地事件再次顯示，即便擁有全球頂尖的防護網，在實戰環境下仍難保百分之百的零失誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法