M60A3砲火轟鳴 ！國軍紅色海灘「正義操演」 展現守衛家園真實力

第2作戰區於太麻里地區實施實彈射擊，展現官兵以「真實力建構嚇阻力」的勤訓精練成果。（圖取自軍聞社）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍第二作戰區今（25日）清晨於台東太麻里溪出海口及周邊靶場，展開年度「正義操演」實彈射擊任務。現場由M60A3戰車及各式建制火砲對準海面目標猛烈開火，展現精準打擊實力。值得關注的是，國軍選用「正義」作為操演代號，具有高度戰略意涵。

第2作戰區於太麻里地區實施實彈射擊，展現官兵以「真實力建構嚇阻力」的勤訓精練成果。（圖取自青年日報）

對比中共窮兵黷武恫嚇 國軍展現防衛家園「正義」本質

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第2作戰區以「正義」作為操演代號，實施反登陸作戰演練，具高度戰略意涵。（圖取自軍聞社）

據指出，中共於去（114）年底曾以所謂「正義使命-2025」為名實施大規模演習，本質上是以武力展示、對台軍事恫嚇，以武力施壓升高台海緊張局勢，試圖單方面破壞區域穩定現狀。

第2作戰區於太麻里地區實施實彈射擊，展現官兵以「真實力建構嚇阻力」的勤訓精練成果。（圖取自青年日報）

相較之下，我國陸軍的「正義操演」則是依據防衛需求，著眼於火力驗證與臨戰應變。專家直言，「正義」二字不應是被用來恫嚇他人的口號，而是建立在保護人民、守護主權的責任之上。國軍以防衛國家為本、落實務實訓練，才是「真正正義」的體現。相較於中共的窮兵黷武，誰在破壞現狀、誰在守護和平，國際社會與社會大眾自有公評。

戰車近距離射擊，民眾感受十足震撼。（記者劉人瑋攝）

實彈命中裝甲車 呂坤修：用真實力建構嚇阻力

軍媒報導，陸軍司令呂坤修上將今日親自率領政戰主任樓中將、督察長蔡少將等重要幹部，前往太麻里視導射擊實況。此次操演特別導入「實戰化」元素，首度將除役裝甲車佈設於灘岸作為標靶，模擬企圖登陸的敵軍部隊。

呂司令在現場勉勵官兵時強調，射擊位置即是未來敵人可能的登陸點，官兵揮灑汗水勤訓精練，就是為了確保和平，「要用真實力建構嚇阻力」。他要求各級幹部摒除「抄老案」的舊思維，提升訓練強度。此外，呂司令也特別感謝提供場地的新東錦營造負責人曾仲甫，強調「軍民一心」是強化戰場經營的關鍵。

針對媒體目擊美方人員現身操演現場，國防部長顧立雄今上午受訪時表示，相關演訓是基於「實戰化訓練」目標，由各作戰區依其作戰地境實施。對於美方人員現蹤，顧立雄並未否認，僅低調表示台美間一直有「緊密的交流」，但對個別人員出現細節不予評論。當地大王村長黃貞英則說，親眼目睹國軍精實演練，地方民眾對國軍守衛家園非常有信心，表達全力支持。

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