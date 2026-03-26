美軍轟伊朗！哈格島竟與中國平潭神同步？溫約瑟揭共軍抗炸戰略

台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟（左）美伊戰爭、中共軍事動態與兩會後續觀察提出見解，精彩內容都在最新一集《台海情勢簡報室》之中呈現。（本報製圖）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月底起對伊朗發動軍事行動，雖然美國總統川普宣布與伊朗談判，並暫緩打擊能源設施，但距離停戰仍有一段距離。台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析，川普未對哈格島（或譯哈爾克島）石油設施動手，背後有其考量；此外，哈格島的地下洞庫設施，也與中國平潭島存在相似之處。

溫約瑟在自由時報今（26）日發布的最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》中指出，美軍僅打擊哈格島軍事設施，未波及石油存儲設施，顯示美方刻意控制打擊範圍，以避免衝擊全球能源市場，並為後續談判保留空間。他並指出，哈格島為伊朗重要石油出口據點，若相關設施遭摧毀，恐導致油價迅速上升。

溫約瑟另提到，哈格島設有地下洞庫，主要供防空飛彈部隊使用，以避免遭轟炸並保留戰力。他表示，這類設施讓他聯想到中國平潭島北端的地下工事，該處設有多個出入口並經過加固，以避免出入口遭炸垮影響部隊運作。

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伊朗哈格島是重要的石油樞紐與存儲地。圖為衛星照片。（法新社）

不過，溫約瑟也指出，伊朗、中國的設施用途不同，伊朗哈格島的地下設施偏向防禦性質，用於保存防空戰力；而平潭相關設施則多用於遠程火力部隊，性質較偏向攻勢運用。

共機活動量遠低往年 湯廣正：共軍可能進行聯戰改革



台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正則在節目中分析指出，截至2026年3月中旬，共軍在西太平洋的整體活動量較往年同期明顯降低，截至3月16日，我國偵測共機累計503架次，低於過去幾年同期水準，但軍艦活動約487艘次，與往年差異不大。他指出，無論是兩會維穩、美中領導人會晤，或高層整肅影響戰力等說法，均難完整解釋此一現象。

湯廣正進一步表示，較可能原因是共軍正進行「聯合作戰訓練改革」，目前仍處探索階段，不僅戰術，連流程與準則都在試錯，相關訓練風險較高且具敏感性，較適合在遠離台灣的區域進行。

中國領導人習近平日前出席全國政協14屆4次會議閉幕會。（翻攝直播）

此外，湯廣正指出，中共今年兩會顯示中共領導人習近平進一步強化對解放軍的政治控制，重心轉向「政治建軍」，從過去防止問題發生，轉為確保全面服從，並將控制由高層延伸至基層認知。他認為，台灣應持續推動國防建設，以精實訓練與軍購提升戰力。

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