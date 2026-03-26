無人機丶艇預算龐大 軍政人士：應優先委製中科院丶立院可實質監督

1.25兆元軍購特別預算有關攻擊型無人艇部分，規劃預算數達到280億元，軍政人士建議採委製中科院丶國外引進技術丶載台分由國內各船廠造的方式，應是最佳方案。圖為去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院委員會本週審查1.25兆元軍購特別預算條例草案，朝野看法不一丶至今難有共識，有關無人機丶無人艇的大量採購計畫是否納特別預算或是移到國防部年度預算編列，朝野政黨也各有堅持。軍政人士今天建議指出，相關預算仍應納編在特別預算，才能收整體規劃運用的作戰效果，執行細節上，則可委製中科院，由中科院擔任主合約商，國會則可收實質監督的效果。

他指出，無人機丶無人艇的機體與載台，應可分級由國內多個合格廠商來建造，如此即可避免由少數廠商承製的疑慮，而中科院曾執行為期5年丶2,400億元的「海空戰力提升計畫」，全力研發量產飛彈與不對稱武器，預計今（115）年底前完成10項武器系統配置，這5年執行期間均按立法院決議提出執行成效報告，接受立法委員的監督，未來若循此模式，可擔負無人機、艇委製責任，達到強化產業發展國防自主韌性。

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去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

國防部長顧立雄先前在立院答詢時曾指出，無人艇案採取「內購為先」原則，載台100% 國內自製，關鍵軟體技術則可能從國外引進。軍政人士說，因國內可建造攻擊無人艇載台的船廠相當多，據了解，國防部初步採購方向將由海軍統籌建案，委中科院擔任主合約商，規範出關鍵軟體技術規格後，再規範出可參與的船廠，換言之，就是1350艘以上攻擊無人艇將由國內多家船廠分批同時進行建造，不會只由少數船廠來承製。

他表示，俄烏戰爭證明無人機、艇可以創造海、空上不對稱作戰戰果，針對高價導彈、有人艦艇造艦計畫，無人機、艇建造成本相對低廉，有利國內無人機、造船產業技術提升及發展。國內無人機、艇透過美方無人自主化軟體技轉，可強化戰場「多層拒止、精準打擊、分散存活」之防衛能力。

以無人艇大量小型造船計畫為例，有利於低成本、匿蹤、不對稱無人水面反制作戰效益之發揮。相對於大型水面艦或潛艦造艦，小型無人艇對國內造船業者之投資效益更為有利，更易於扶持國內無人船產業之技術發展。以特別預算挹注，爭取外商自主航行技術一次性移轉，可強化其承受中國制裁壓力與合作意願。

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