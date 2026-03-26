美軍忠誠僚機成本成功壓低至F-35的三分之一

圖為波音公司為澳洲開發的忠誠僚機MQ-28無人機。（圖取自波音）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍推動的「協同作戰飛行器」（CCA）無人機計畫傳出重大進展，其單價已低於原先設定的成本目標，顯示未來美軍無人僚機規模有望大幅擴充。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，美國空軍生命週期管理中心的戰機和先進飛機項目採購主管赫爾弗里奇（Timothy Helfrich）表示，CCA成本已經超越前空軍部長肯德爾設定的「F-35三分之一」目標，以近幾個批次F-35平均單價約1.01億美元計算，CCA單價可能壓低至3400萬美元（約新台幣10.84億）以下。

請繼續往下閱讀...

CCA是一種可與F-22、F-35及未來F-47戰機協同作戰的半自主無人機，可執行打擊、偵察及電子戰任務，並以較低成本與風險，分擔有人戰機任務。現階段由Anduril與通用原子公司分別開發首批原型機。

赫爾弗里奇指出，CCA正進入第二階段設計，並與9家廠商合作，依不同任務需求發展多種版本，包括長航程、無跑道起降等能力。部分新設計主打低成本量產，也有強化性能的高階版本。

美軍官員表示，未來將依作戰需求與成本效益進行取捨，可能採取「大量低成本」和「少量高性能」的混合採購模式，以取得最佳戰力配置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法