大發戰爭財？南韓K9自走砲丶天弓二型飛彈獲多國採購 令美國側目

圖為愛沙尼亞採購的K9自走砲。（圖取自X@RyszardJonski）

〔記者羅添斌／台北報導〕 隨著俄烏戰爭僵持與中東戰火蔓延，全球軍火市場正迎來版圖大洗牌！南韓軍工產業（K-Defense）憑藉著「碾壓級的交貨速度」與「極致性價比」，自 2022 年起瘋狂吸納數百億美元訂單。其中，更以K9自走砲及號稱性價比優於美國愛國者飛彈的天弓二型飛彈（與我國中科院天弓二型飛彈同名），搶走不少國家的訂單，成為地緣政治衝突下最強大的「隱形贏家」，但也因此讓軍工大國美國側目。

波蘭「清空式」採購：南韓戰車、大砲填補歐洲空窗

俄烏戰爭爆發後，歐洲軍火庫告罄，南韓以「首批簽約 4 個月即交貨」的瘋狂效率震驚北大西洋公約組織（NATO）。

請繼續往下閱讀...

陸戰王者： 波蘭狂砸百億美金，一口氣掃走 1,000 輛 K2 黑豹戰車與 672 門 K9 自走砲，這兩款武器已成為波蘭國防的鋼鐵脊樑。

精準打擊： 288 套 K239「天橆」多管火箭與 48 架 FA-50 戰機，讓南韓成功在傳統歐洲軍火商（如德國、法國）的後花園強勢插旗。

南韓自製的「天弓二型」（천궁-II）中程防空飛彈系統，2024年獲出口訂單，將以新台幣823億餘元的價格出售給伊拉克。（取自南韓LIG Nex1公司網站）

中東戰火驗證：天弓二型飛彈「一戰封神」，性價比重擊美國愛國者

中東局勢劇烈動盪，讓南韓研發的 「天弓二型」（M-SAM II） 防空飛彈意外成為全球焦點。 96% 攔截率的震撼： 該系統在阿聯（UAE）面對實戰襲擊時展現近乎完美的攔截率。

訂單如雪片般飛來： 沙烏地阿拉伯 2024 年砸下 32 億美元指名採購。 伊拉克緊隨其後，於 2024 年 9 月豪擲 28 億美元 掃貨 8 套系統。

價格優勢： 僅需「愛國者」飛彈 三分之一的成本，卻擁有極高的實戰可靠度，南韓飛彈已成中東國家擺脫美國依賴的最佳替代方案。

核心競爭力：冷戰式的產能、現代化的彈性

南韓軍工之所以能「橫著走」，核心在於其始終保持著 「準戰時」的生產線能力。當歐美大廠因零件短缺、產能不足而讓客戶苦等 5 年、10 年時，南韓承諾的是「今年簽約，今年交貨」。此外，南韓毫無保留的技術轉移策略，正吸引各國將南韓視為長期戰略盟友，而不僅僅是供應商。

南韓政府已發出豪言，將在 2030 年前強勢奪下全球第四大軍火商寶座。目前，這輛南韓軍工火車正載著無數訂單，衝擊著傳統軍火大國的既得利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法