執行任務的B-2變了？機翼驚見「神祕白色貼片」

美軍B-2匿蹤轟炸機於3月17日進行起飛前整備。畫面紅框處為機翼前緣出現的白色貼片，其具體用途目前尚未獲官方說明，引發外界關注與猜測。（圖：The Aviationist/美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機近日被發現機翼出現多個用途不明的白色貼片，引發全球軍事迷與分析人士關注。這款美軍最機密的戰略轟炸機，過去極少公開相關作業畫面，此次在執行任務時被捕捉到異常標記，用途引發外界關注與猜測。

據軍事航空網站《The Aviationist》報導，相關照片攝於3月17日，顯示兩架B-2轟炸機在執行飛往伊朗的任務前，機翼前緣出現了數個白色長方形貼片，且機身兩側佈局並不完全對稱。

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這些貼片的具體功能為何？目前尚未有官方說明，但軍事觀察家提出了幾種可能性。由於其外型與測試飛機常見的「基準點標記」（fiducial markings）相似，有分析認為，這可能與新型武器或感測器的整合測試有關。

然而，在執行實戰任務時安裝這類標記相當罕見。報導指出，任何機體表面的異動，都有可能干擾B-2賴以生存的雷達吸收塗層（RAM），進而影響其匿蹤性能。

另一種推測則是與雷達特性調整或機體修復有關。有觀點認為，在當前戰場環境下，這類貼片或許是為了在特定任務中改變轟炸機的雷達截面積（RCS）。此外，B-2機隊目前正進行多項包含通訊與感測器在內的升級計畫，這些異常標記是否與新設備的安裝或測試直接相關，仍無法確認。

針對機翼上出現不明貼片的原因，美國空軍目前並未發表評論。報導指出，隨著這些轟炸機持續活躍於中東戰場，這些「白色貼片」究竟是為了修復塗層、測試新設備，或具備其他可能用途，仍是軍事分析界高度關注的未解之謎。

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