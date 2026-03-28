萬事俱備只欠主機 海軍輕型巡防艦2艘原型艦延到116年交艦

受到主機交貨延遲影響，2艘輕巡艦原型艦的交艦期程將推遲到116年才能交艦。圖為海軍在去年台北航太國防展擺出的「防空型」輕型巡防艦模型。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍委託國內造船廠建造2艘輕型巡防艦的原型艦，原規劃在115年交艦，但因艦船主機裝備全球都缺貨，合約商也已告知我國要延遲交貨，加上主機需裝在船體的最底層，完成安裝之後才能進行船段的堆疊，受此影響，2艘輕巡艦的交艦期程將推遲到116年才能交艦。

除了主機卡住之外，戰系裝備的籌獲相對順利。根據國防部最新送至立法院的專案報告顯示，中科院是此案的戰系整合商，辦理各項戰系裝備採購及整合作業，外購裝備計戰鬥管理系統等7項，均已完成簽約並獲得出許可，可滿足建造時程；目前已完成廠試驗測計76快砲一項，尚餘戰鬥管理系統丶三維相位陣列雷達等6項持續進行中。

請繼續往下閱讀...

在中科院院供裝備上，計聯成指管系統等13項，均完成簽約，現已完成廠內驗收測試合格，續由中科院依造艦進度管制解繳。

軍方開列兩個不同構型版本丶各5艘的輕巡艦後續艦需求，其中的「防空型」構型與目前建造中的原型艦尺寸大不相同，軍方盛傳新版「防空型」輕巡艦，極可能是「放大版的沱江艦」，採雙船體設計，成為新一代的「火力艦」。圖為海軍在去年春節前，進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為沱江級巡邏艦。（資料照，記者塗建榮攝）

輕型巡防艦原型艦，為防空型丶反潛型各一艘，目前正由國內造船廠依期程建造中，全案總金額為245億4916萬元，兩款原型艦的船艦載台尺寸相同，均為長115公尺丶寬15公尺，標準排水量2500噸丶滿載為3500噸。

但根據國防部在今年2月公佈的「列管軍品清單」顯示，在輕型巡防艦後續艦的反潛型丶防空型版本出現重大改變。反潛型後續艦的尺寸，微調為：長約116公尺丶寬約14公尺，至於防空型後續艦的尺寸變動更大，長約96公尺丶寬約21公尺。

軍政人士分析指出，防空型後續艦的尺寸變動，與原型艦比較，長度變短，但是艦身變的更寬，極可能是要採取雙船體設計，也就是將龍德造船廠所建造，現役的雙船體沱江級軍艦放大，配置數量更多丶飛彈型式更靈活的高機動型火力艦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法