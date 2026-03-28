美陸軍建火藥廠供貨台灣等盟友 軍政人士：與台交換火藥配方

圖為美國賓州的工廠製造中的M795型155公厘榴砲彈。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍擬規劃設立一座炸藥研發與生產的卓越中心，以提升關鍵軍用炸藥產能並強化軍工供應鏈。其尋商文件強調，鑒於需求的緊迫性，政府後續發布的採購公告，可能會以非公開招標或未訂合約（UCA）方式授予烏克蘭、台灣和以色列的相關合約。對此軍政人士表示，我國在黑火藥等成熟產品方面製程優異，目前美軍是規劃以後與台灣交換火藥配方，我方未來可獲得更強力的炸藥，並在台生產。

先前我國向國際採購高能炸藥引發爭議，當時國防部官員說明，我國引進的高能炸藥係濕式炸藥類型，具有效期限。軍政人士表示，濕式炸藥長期儲存會從大氣中吸收水分或水分蒸發都會使內部配方配比失衡，導致炸藥失效，較乾式類容易取得。因此近期採購的炸藥主要增加國內暫時性儲備，為未來建立國內自主產能做準備。

請繼續往下閱讀...

軍政人士說，我國未來要建立的炸藥生產中心，就會是以乾式炸藥為主，並不會有有效期限，可永久提高儲備量，防止我國被封鎖時國際貨源遭斷供情形。但我國目前不具乾式炸藥配方，因此正與美方洽談交換火藥配方；而我國在黑火藥等成熟產品方面製程優異，產量高於同類型產品，因此美方才會想要與我交換，提升國內炸藥產量。

先前外媒報導，美國陸軍日前發布徵求意見通知（Sources Sought），計畫在肯塔基州藍草陸軍基地（Blue Grass Army Depot）建立一個「卓越中心」（Center of Excellence, CoE），專門負責現有及新一代炸藥的研發與量產，重點包括RDX（環三亞甲基三硝胺）與HMX（高熔點炸藥）等主要軍用炸藥。

該設施將整合研發實驗室、中間性試驗生產線、全速量產線、測試分析、包裝與廢棄物處理等功能，形成完整的炸藥產業鏈。美軍希望加速建設進度，目標是在2031年前完成，並表示該中心可採單一園區或分散式網絡架構運作。

此外，美國陸軍也考慮建立試驗性工廠，用於開發與生產下一代新型炸藥。承包商需提出設計方案與成本評估，包括未來5至10年內RDX與HMX產品的單位成本，以及資金來源與投資計畫。

其中的尋商文件表明，美國陸軍正關注盟國彈藥供應問題，根據通知內容，美國政府計畫後續可能採取非競標方式，直接授予與烏克蘭、台灣及以色列相關的炸藥供應合約，以加速支援盟友軍事需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法