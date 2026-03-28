憲兵+海軍陸戰隊守衛首都安全 「衛戍第一丶第二戰鬥隊」先後亮相

由憲兵各部隊組成的台北「衛戍第一戰鬥隊」，本週在台北市關鍵基礎設施防護操演任務中首度亮相，展現衛戍區防衛作戰專業戰力。（圖：取自軍媒青年日報）。

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化首都作戰防護能力，軍方已將駐守大台北地區的憲兵丶海軍陸戰隊單位，依任務編成「衛戍第一戰鬥隊」及「衛戍第二戰鬥隊」，「衛戍第二戰鬥隊」曾在去年3月的空軍松山基地「立即備戰操演」中曝光，而「衛戍第一戰鬥隊」本週則在台北市關鍵基礎設施防護操演任務中首度亮相，展現衛戍區防衛作戰專業戰力。

「衛戍第一戰鬥隊」全由憲兵各部隊混編成立，本週的台北市關鍵基礎設施防護操演任務中，是模擬有敵特工人員侵入位北市關鍵基礎設施意圖破壞，憲兵202指揮部實施聯貞操演，編組「衛戍第一戰鬥隊」演練打擊敵特工，派遣CM33、CM34裝步戰鬥車、印地安「挑戰者」重型機車、憲兵警備車等裝備。

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據了解，參與「衛戍第一戰鬥隊」編組的憲兵單位，包括202指揮部本部丶202指揮部直屬的快速反應連，以及憲兵239營。

「衛戍第二戰鬥隊」去年在展示衛戍戰鬥能力時，現場由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備，代表空軍松山基地的防空戰力，除了原本空軍防空砲兵部隊操作的雙聯裝20公厘防空快之外，還新增了雙聯裝刺針飛彈，具有短程的精準防空飛彈戰力，為空軍松山基地提供更強大的防空戰力。（圖：取自國防部臉書專頁）

去年3月空軍松山基地「立即備戰操演」中曝光的是「衛戍第二戰鬥隊」，由海軍陸戰隊第66旅的部分兵力，與憲兵部隊合組而成。據軍方人士指出，陸戰隊66旅派出部隊前進駐守空軍松山基地，由陸戰隊參與承擔台北市市區重要軍事據點的防衛安全，不過，原本戍守在空軍松山基地的憲兵部隊並未撤走，而是與陸戰隊組成聯合衛戍戰鬥隊，共同承擔松山基地的防務。

「衛戍第二戰鬥隊」在展示衛戍戰鬥能力時，現場由陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈丶40榴彈悍馬車等裝備，代表空軍松山基地的防空戰力，除了原本空軍防空砲兵部隊操作的雙聯裝20公厘防空快之外，還新增了雙聯裝刺針飛彈，具有短程的精準防空飛彈戰力，為空軍松山基地提供更強大的防空戰力。

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