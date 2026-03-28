海馬士飛彈增購預算卡關 軍事專家威爾提出警訊

海馬士高機動性多管火箭系統。（資料照）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣向美國增購82套「海馬士」高機動性多管火箭系統，藍、白卡關相關特別條例及預算，恐將趕不上3月30日前繳付，國防部戰規司司長黃文啓中將在立法院當場落下男兒淚。武器專家威爾說，海馬士火箭若未即時部署離島澎湖，未來兩岸戰端一啟，連台灣本島都會遭受戰火無情覆蓋。

我方應於3月30日前繳交82套海馬士火箭首期款，否則影響未來交貨期程。黃文啟聯繫美國安全合作局長溝通，對方給了一個最不想聽的答案。威爾認為，陸軍戰術飛彈將軍黃文啓流下的是人命的眼淚。這批軍火可以擋住在中國廈門準備登陸澎湖的近300台火箭發射車。這些發射車射程300公里。抵達澎湖戰術位置可以打擊台灣全島的軍事目標，以每枚100萬的代價摧毀台灣全島軍事及戰略資源。

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威爾說，而在登陸澎湖前和登陸澎湖後，澎湖島民必須面臨兩岸的砲火，可能造成大量傷亡。如果部署此批軍火，至少可以讓共軍火箭車部署後撤200公里，降低澎湖必須面對的風險，都是軍民的人命，知道這道理的人能不掉淚嗎？

M142高機動性火箭炮系統（HIMARS）是一種輕型多管火箭炮，於20世紀90年代後期為美國陸軍研製，安裝在美國陸軍標準的中型戰術車輛系列（FMTV） M1140卡車底盤上。

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