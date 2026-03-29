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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍E-3預警機被伊朗飛彈打爛 沙國基地現場慘況曝光

2026/03/29 12:18

E-3預警機現場慘況照片在網路上流傳，機身被攔腰炸斷，十分驚人。（圖擷取自「X」）E-3預警機現場慘況照片在網路上流傳，機身被攔腰炸斷，十分驚人。（圖擷取自「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗27日針對沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan air base）發射多枚飛彈，造成該基地有15名美軍受傷，另有多架軍機受損，包括E-3「哨兵」預警機受損。E-3預警機現場慘況照片也在網路上流傳，機身被攔腰炸斷、十分驚人。

美軍E-3預警機被伊朗飛彈摧毀。（圖擷取自「X」）美軍E-3預警機被伊朗飛彈摧毀。（圖擷取自「X」）

「X」開源帳號平台「OSINTtechnical」分享的照片，並指出美國空軍一架E-3「哨兵」預警機27日在伊朗的襲擊中被摧毀，而被摧毀的預警機，與最近幾周被部署至蘇爾坦王子空軍基地的預警機編號（81-0005）相符。

E-3預警機是美國軍方最重要的戰場觀測、指揮資產之一，可從數百公里外追蹤無人機、飛彈和飛機，探測戰場態勢，為指揮官提供即時戰場資訊，便於指揮兵力作戰並管理、協調友軍航空器。

退役美國空軍上校魏納柏（John Venable）說：「這影響非常大，會削弱美國掌握波斯灣局勢與戰場態勢感知能力的維繫。」並提到美國空軍目前這類飛機數量有限，無法輕易補充缺損戰力。

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