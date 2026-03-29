兩頭4萬噸兩棲巨獸直奔中東！ 的黎波里號、拳師號差別在哪？

美軍「拳師號」兩棲突擊艦。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美伊戰事未見降溫，美國海軍近期派2艘兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli, LHA-7）與「拳師號」（USS Boxer, LHD-4）直奔中東，兩艘排水量超過4萬噸的艦艇，同為搭載美軍陸戰隊遠征支隊（MEU）的儎台，但差異在於，前者主要著重航空兵力投送，後者則偏向傳統兩棲登陸艦艇，任務定位不同。

美軍「的黎波里號」兩棲突擊艦。（路透檔案照）

已經抵達中東的「的黎波里號」是2020年服役的美利堅級兩棲突擊艦一員，其取消了傳統用於投送兩棲小艇的「井圍甲板」，而是將艦內空間集中於航空運用，其可搭載F-35B戰機、MV-22B魚鷹機及CH-53K直升機。在「閃電航艦」運用模式下，可採F-35B為主的配置，最大搭載數量可達約20架，提供制空與對地打擊能力，但不具備直接搭載登陸艇的能力。

相較之下，目前還在太平洋航行的黃蜂級「拳師號」，1995年服役迄今，是的黎波里號的「老大哥」，則保留井圍甲板，配置較為均衡。除可搭載約6架F-35B及多型直升機外，亦可運用氣墊登陸艇（LCAC）或通用登陸艇（LCU），執行重型裝備與車輛運輸任務，使其在兩棲登陸與後續補給上，具備較完整能力。

在自衛武裝方面，兩艦均配備滾體飛彈（RAM）與方陣快砲（CIWS），用以應對飛彈與敵對不對稱戰力。整體而言，兩艦在航空與登陸能力上形成分工。「的黎波里號」著重空中打擊與掩護，「拳師號」則負責兵力與裝備投送，使美軍在區域內同時具備空中優勢與海面運輸能力。

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