防中國威脅！日本設「太平洋防衛構想室」 強化硫磺島基地功能

日本防衛大臣小泉進次郎在硫磺島宣布，為應對軍事活動日趨活躍的中國，防衛省將於4月設立探討自衛隊必要體制的「太平洋防衛構想室」。（美聯社檔案照）

首次上稿 03-29 22:18

更新時間 03-30 06:39

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎28日走訪太平洋戰爭末期激戰地硫磺島，他表示，為應對軍事活動日趨活躍的中國，日本的當務之急是在太平洋一側海空域強化防衛體制，宣布將於4月設立探討自衛隊必要體制的「太平洋防衛構想室」。

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日本共同社報導，加強太平洋防衛是日本政府計畫年內修訂的「國家安全保障戰略」等3份安保相關文件的關鍵議題之一。關於設有自衛隊基地的硫磺島，計畫研究建設可供大型船隻使用的港灣，及擴建跑道的方案。

小泉出席日美聯合悼念儀式後表示，太平洋防衛體制現階段仍有大部分處於空白狀態，將加強海上通道的防衛，「堅決守護我國社會經濟活動的基礎」。

硫磺島位於伊豆群島與美軍基地所在的關島之間，處於「第2島鏈」，有海上自衛隊等部隊常駐。由於沿岸多為淺灘，大型船舶無法靠岸，政府擬透過整備棧橋，以提升自衛隊的運輸能力。

由於硫磺島因地殼變動，每年隆起約1公尺，跑道維護管理有難度。對此，日本計畫採用混凝土的施工方法加以克服，將就此進行試驗。相關人士指出，硫磺島位於中國短程彈道飛彈射程之外，政府希望藉此實現戰機的穩定運用。

「朝日新聞」本月初引述多名知情人士披露，日本政府過去長期將防衛重點置於沖繩等西南地區，如今正逐漸轉向長期被視為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側，決定強化硫磺島的基地功能，計畫啟動相關研究，加強港口設施與飛機跑道建設；除完善監視監測體系外，還考慮修建非固定碼頭，滿足大型艦船停靠需求。

目前硫磺島駐有約250名海上自衛隊隊員，以及約100名航空自衛隊隊員，島中央設有1條長約2650公尺的跑道，主要供美軍航空母艦艦載機進行陸上起降訓練，自衛隊戰機並未常駐。然而，為應對中國軍機及其他戰機抵近，日方正研究將自衛隊戰機永久部署硫磺島的方案。

此外，防衛省也有意在硫磺島所在的小笠原群島上空劃設防空識別區（ADIZ）。日本現有防空識別區主要由美軍在1950年代劃定，覆蓋本土4島及琉球群島（西南諸島），但一直未納入地處太平洋的小笠原群島。一旦ADIZ劃設完成，空自戰機將可對進入該區域的「國籍不明」航空器，或疑似侵犯領空目標緊急升空攔截，日方也勢必會在該區域部署雷達，調整戰機部署。

另一方面，日本陸上自衛隊新設的「情報作戰隊」29日在東京都朝霞駐地舉行成立儀式。此前，陸自各部隊分別應對虛假資訊分析和情報收集活動，現已統一整合。防衛省認為，隨著安全保障環境惡化，需要加強應對企圖通過輿論操作等割裂社會和政治的「認知戰」的能力。

據報導，情報作戰隊隸屬於統籌陸自部隊運作的陸上總隊，編制約80人，首任隊長為東峰昌生陸將補（相當於陸軍少將）。

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