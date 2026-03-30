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要解放軍絕對服從！湯廣正解析中共兩會：習近平強化政治建軍
中共總書記習近平出席中國全國政協14屆4次會議閉幕會。習近平在兩會中，特別強調「政治建軍」重要性。（翻攝直播）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共今年兩會期間對解放軍的相關表述出現明顯變化。台灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正指出，相較於過去兩會多聚焦軍事發展、科技建軍或軍民融合，今年中共領導人習近平談話的重心，幾乎全面轉向「政治建軍」，顯示對軍隊的政治控制正進一步強化。
湯廣正在自由時報軍事節目《台海情勢簡報室》中分析指出，習近平在會中明確強調，「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有二心之人」，凸顯其對軍隊忠誠度的高度重視。他指出，從具體內容來看，今年相關論述已由過去偏重發展導向，轉為強調監管、整頓與思想控制，並透過制度約束與政治教育雙軌並行，加強對部隊的掌控。
湯廣正進一步表示，這樣的轉變具有指標性意義，顯示中共對軍隊的管理思維，已從過去「防止出問題」，轉向「確保完全服從」。他指出，相關作法的核心目的，在於將控制層級由過去集中於高層整肅，進一步延伸至基層官兵的認知層面，藉此確保整個解放軍在行動與思維上，皆與領導層保持一致。
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