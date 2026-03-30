850公里外打進俄境！烏巡弋飛彈命中炸藥廠 命中爆炸畫面曝光

由烏克蘭Fire Point公司開發製造的FP-5紅鶴（FP-5 Flamingo）巡弋飛彈發射升空。（圖取自Fire Point專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭巡弋飛彈深入俄羅斯境內，命中距離邊境至少850公里的炸藥工廠。伴隨劇烈爆炸的直擊畫面已在網路流出，再次展現烏軍遠程精準打擊的實戰能力。

根據軍事媒體《Defense Express》報導，烏克蘭國防軍於28日晚間發動新一波越境打擊，關鍵武器為新型的FP-5紅鶴（FP-5 Flamingo）巡弋飛彈。開源情報（OSINT）社群「KyberBoroshno」公布的定位影片顯示，這枚飛彈長驅直入，飛抵位於俄羅斯薩拉托夫州（Saratov）的目標，該地點距離烏克蘭邊境至少850公里，顯示飛彈成功穿越俄軍防空網進入後方目標區域。

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網路流出的畫面顯示，飛彈命中目標後，廠區隨即發生劇烈爆炸並竄出火光。遭到打擊的是俄羅斯最大的炸藥製造商之一「高分子合成」（Promsintez）兵工廠。俄方過去曾宣稱，該廠區擁有40個車間，每年可生產超過3萬噸炸藥，是供應俄軍彈道飛彈生產的核心樞紐。雖然實際損害程度仍需等待衛星影像進一步確認，但精準的命中畫面顯示烏軍具備遠程精準打擊俄國境內目標的能力。

這座支撐俄軍火力的兵工廠，早已成為烏克蘭的眼中釘。報導指出，早在2025年4月，烏克蘭就曾派遣無人機飛行約1500公里，透過變更航線規避防空系統，成功在該廠其中一個車間的屋頂炸出破洞。如今烏軍再度動用具備更強破壞力與突防速度的巡弋飛彈重返舊地，顯示俄羅斯的軍工產業鏈，已完全暴露在烏克蘭的長程火力覆蓋範圍內。

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