首秀穿甲火力！台美「勁蜂四」無人機掛載彈頭 貫穿5公分高強度鋼板

中科院展出台美合作「勁蜂四型」無人機貫穿5公分高強度鋼板的戰果。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕美跨黨派參議員團今（30）日赴桃園中科院軍民通用中心參訪並聽取簡報，中科院現場展示首度公開與美商合作生產的「勁蜂四型」無人機實彈成果。該機掛載新款模組化多用途彈頭，成功貫穿50公厘高強度鋼板，展現反裝甲能力，且中科院說明，該彈頭採開放式介面，亦可供民間無人機搭載，今年也將赴底特律XPONENTIAL無人機展參展，走向國際。

美國跨黨派參議員訪問團由美參議員夏亨（Jeanne Shaheen）、參議員匡希恆（John Curtis）領軍，成員包括參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis），及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen），今凌晨抵台後馬不停蹄，上午晉見總統賴清德，下午到我國國防自主研發核心國家中山科學研究院參訪、聽取簡報。

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中科院在現場展示曾於去年台北國防工業展登場的國造勁蜂二型、三型，及銳鳶二型無人機、10吋雷射標定光電酬載、PSD-250小型渦輪噴射引擎、Dive-LD水下自主航行無人載具。

現場不僅再次展出中科院與美廠KRATOS合作的生產「勁蜂四型無人機」，更首次展出實彈射擊成果，完全貫穿50公厘高強度鋼板，顯示強勁反裝甲能力。

中科院化學所長施佳男受訪說，現場展出的「多用途無人機彈頭」採開放式介面，因此民間無人機也能夠搭載使用。今年將與中科院其他研發成果，赴美國底特律Xponential參展，走向國際。

中科院展示資料指出，多用途無人機彈頭區分勁蜂三、勁蜂四型無人機共2種型號使用，勁蜂三彈頭總重2公斤、勁蜂四則為12公斤。採包含鋼珠破片等雙重殺傷結構，具備攻擊輕型裝甲車、無人機、直升機及人員等能力，且單一彈頭即可對應多種目標，賦予單兵靈活接戰的彈性。

據了解，勁蜂四型無人機是以KRATOS MQM-178靶機為基礎研改而成，屬於低成本的高速攻擊型無人機，可人工操作也能自動飛行，具備「人在迴路」及模組化設計，同時兼具高機動性及外掛載彈藥的彈性，專家認為能與巡弋飛彈發揮「高低配」戰術運用。

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