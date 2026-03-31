美新型「哨兵」核彈發射井動工 450口井將遍布全美

圖為LGM-35A「哨兵」（Sentinel）飛彈組件；美軍計畫於2030年代起由該型飛彈接替冷戰時期的「義勇兵三型」（Minuteman III），全面更新地底核武陣線。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕已經超支數百億美元的LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）的核武更新計畫，終於進入新階段。美國空軍27日宣布，在猶他州啟動下一代洲際彈道飛彈「哨兵」（Sentinel）原型發射井建設。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，這座全尺寸原型發射井採數位設計與模組化建造方式，旨在驗證系統設計並降低量產風險，同時加快部署速度與控制成本。美空軍表示，新建發射井將成為後續大規模建設的基礎。此外，新建發射井可確保現役「義勇兵三型」飛彈持續維持戰備狀態，避免在新系統完成前出現戰力空窗。

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報導指出，原先空軍計畫翻修現有「義勇兵三型」發射井以支援新型飛彈，但測試顯示翻修成本過高且恐進一步延誤進度，因此決定全面新建發射井，主要位於既有軍用土地。「哨兵」計畫除新型飛彈外，還包括建設發射控制中心與約450座發射井，分布於美國大平原廣大區域，並同步升級通訊系統，以光纖取代既有銅纜網路。

圖為LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）原型發射井。（圖取自美國空軍）

不過，該計畫成本已從原估777億美元大幅攀升至約1600億美元，並於2024年被迫啟動審查機制。五角大廈雖認定其戰略重要性無法取消，但已要求空軍重整計畫並控制成本，目前修訂後預估約為1410億美元。

另外，除了飛彈主體，諾格與洛馬也正同步研發新型核彈頭W87-1。

另一方面，美國國會亦支持新建發射井方案。參議員費雪表示，相較翻修老舊設施，直接新建將更快速且具成本效益。

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