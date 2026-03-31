日本部署長程飛彈 射程覆蓋中國部分地區

日本已將地對艦飛彈系統部署在九州島南部的熊本縣。圖為熊本縣建軍營地17日展示的12式地對艦飛彈發射器。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎今（31）日表示，日本已在靠近中國的西南部部署長程飛彈。此時正值日中關係處於近年來最低點之際。

根據《法新社》報導，日本將地對艦飛彈系統部署在九州島南部的熊本縣，射程約為1000公里，足以覆蓋中國部分地區。

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隨著中國在日本東海加強海上活動，日本正試圖提升其軍事能力。小泉進次郎指出，遠程防禦能力使日本能夠因應敵方入侵日本的威脅，同時確保日本人員的安全。

小泉進次郎還聲稱，1種旨在防禦敵軍攻擊偏遠島嶼的「超高速滑翔彈」已部署在靜岡縣。

日本長期以來奉行嚴格意義上的自衛政策。近年來隨著包括中國、俄羅斯和北韓在內的周邊國家軍事活動日益頻繁，日本也穩步提升其國防能力。

日本2022年批准了1項部署具備反擊能力飛彈的計劃。日本去年發布的國防白皮書更指出，若日本繼續僅依賴彈道飛彈防禦，將越來越難全面因應先進飛彈的威脅。

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