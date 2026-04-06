查偷渡、走私、抽砂船都需要！海巡無人機太好用 將採購第2代

無人機起飛前準備測試。（記者李惠洲攝）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕根據海巡署日前向立法院報告，其已規劃採購第2代無人機計畫，盼藉此提升海岸作業範圍與續航能力，強化救援能量。海巡署近日向媒體展示無人機從訓練到運用的完整流程，以及無人機如何有效節省作業人力。

海巡無人機雖然分為艦載及岸際兩種任務用途，但其實都與國軍使用的「摩羯」無人機相同。海巡表示，目前單位每個月都會使用無人機2到4次，滿足任務需求運用，其載重達約30公斤，具備高達30倍變焦、能看到3至5海浬的的光學鏡頭，並可在6級風以下作業。

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圖為掛載救生圈的AXH-E230RS型旋翼式無人機。（記者李惠洲攝）

高雄艦艦長李慶忠表示，無人機作業高度比巡防艦高，可做長距離偵蒐，又飛得比巡防艦快，因此巡邏範圍也廣，它也能迅速到達海難現場，先空投救生圈等進行救援。針對油汙案件，也能快速抵達現場進行初步評估，甚至能採集樣本回送，評估清掃船是否能進入油汙海域；在走私、偷渡方面，無人機配備紅外線及高倍率光學鏡頭，可快速掃描海域，並快速分析目標。

南部地區機動海巡隊隊員蘇柏瑋舉例，曾經在一次執法任務中，發現中國的違法抽砂船，海巡取締非常困難，因為抽砂船甚至會在船隻周邊設置障礙物阻撓登檢。海巡對此先於半夜派遣無人機勘查蒐集抽砂船情報，隨後巡邏艇依據情報快速登檢蒐證。

透過高解析雙光攝影機，海巡人員可在艦艇上透過電腦偵蒐、監控、救災勘查、情資掌握等作業範圍。（記者李惠洲攝）

另針對中國官方船隻的情監偵，蘇柏瑋說，雖然會使用無人機，但僅會在遠處觀察，而不會靠近船隻，任務運用上會更謹慎。因為無人機靠近船隻本身就是個能代表具有敵意的行為，加上對方船隻可能有未知的電磁干擾，也必須保護無人機不被對方捕獲。

至於海巡署新一代無人機，根據海巡署曾辦理的商情資訊，已計畫由旋翼型無人機，調整為不限機型，訂定無人機抗風提升至達6級以上、滯空時間達至少2小時以上，具備AI辨識可疑船舶，並增配警燈、探照燈及喊話器等設備，以提升夜間目標辨識、輔助海上驅離勤務之能量，同時具備可掛載投放簡易救生設備，符合台海執行任務所需；另在採購中將概念性驗證納入採購評選標準，包含50公里圖傳級導控、飛行時速等驗證廠商履約能力。

旋翼型無人飛行載具起飛，掛載救生圈。（記者李惠洲攝）

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