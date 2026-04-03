降低城鎮戰誤擊友軍風險 美軍新型M111手榴彈利用「爆炸超壓」清空室內敵軍

美國陸軍引進自越戰以來的首款新型手榴彈M111，這是一種使用震波而非破片來殺傷敵人的塑膠武器。（取自美國陸軍X）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍上個月引進自越戰以來的首款新型致命手榴彈「M111」，這是一種使用震波而非破片來殺傷敵人的塑膠武器。

美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，M111是自1968年MK3A2在越戰期間投入實戰以來，美軍引進的首款新型手榴彈，成為陸軍進行城鎮戰的首選，因為當部隊必須清除室內區域以奪取並守住陣地時，M111造成附帶損害的風險較低。

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MK3A2手榴彈在1970年代被撤裝，因為它含有石棉，其微小纖維可能沉積在肺部，導致包括癌症在內的致命疾病。

MK3A2撤裝後，美軍只能使用目前的現役主力手榴彈M67。M67爆炸時會向四面八方射出破片，當破片從金屬或混凝土等堅硬物體反彈，或穿透輕型牆壁時，可能會殺傷旁觀者或友軍。

報導指出，利用震波或「爆炸超壓」（BOP），可藉由爆炸的威力殺傷或使敵人失去行動能力，同時使武器的塑膠外殼汽化。

軍方表示，位於密閉區域外的部隊，可將這款新型手榴彈投入該區域，敵人將無法躲在破片可能無法穿透的內牆、家具或家電後方尋求掩護。

新澤西州皮卡汀尼兵工廠（Picatinny Arsenal）的M111專案經理莫里斯（Vince Morris）上校在陸軍新聞稿中表示：「利用爆炸超壓的手榴彈可迅速清除房間內的敵方戰鬥人員，讓他們無處可藏，同時確保友軍的安全。」

陸軍的裝備說明書解釋：「當高壓波接觸到人體時，會劇烈地壓縮與解壓縮組織。」「在較小規模的爆炸中，耳膜、肺部、眼睛與胃腸道最容易破裂，並受到嚴重損傷。」較大的爆炸波可能會損傷大腦，甚至炸斷四肢。

這款手榴彈使用RDX炸藥，這是美軍數十年來廣泛使用的爆炸物。

莫里斯在聲明中表示，軍方是汲取此前中東戰爭的經驗後，才開發出這款手掌大小的圓柱形彈藥。「在伊拉克挨家挨戶的城鎮戰中學到的關鍵教訓之一，就是M67手榴彈並不總是適合該任務的工具。在牆壁另一側造成友軍誤擊的風險太高了。」

然而，M67破片手榴彈不會被淘汰。聲明指出，部隊仍將攜帶它以用於開闊地形，「以將致命破片的效果最大化」。M111則是室內使用的選項。

棒球大小的M67與MK3A2於1968年一同引進。在此之前，美軍使用的是1950年代初期引進的M26，以及在第一次世界大戰引進、一直使用到第二次世界大戰甚至更久之後的標誌性Mk 2手榴彈，因其外觀被稱為「鳳梨」（pineapple）手榴彈。

同時，根據美國政府的合約資料，美軍陸戰隊也正從挪威製造商Nammo採購另一款利用爆炸超壓的手榴彈M21。

美國與其他國家軍隊擁有一款類似的武器，即「溫壓手榴彈」（thermobaric grenade），又稱「燃料空氣彈藥」（fuel-air munition）。它會將燃料霧氣釋放到空氣中然後點燃，產生震波與火球，從而造成真空效應，吸光爆炸區域內的氧氣。

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