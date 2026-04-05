「搶救雷恩大兵」中東版！美軍順利搜救失事飛官 仰賴長期作戰機制

美國空軍所屬HH-60W直升機，可深入敵境進行搜救任務。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍對伊朗發起軍事行動時部分軍機遭擊落，但數度於短時間內完成失事戰機飛官搜救任務，讓有如「搶救雷恩大兵」的「戰鬥搜救」（CSAR）體系再度受到關注。綜合外國軍事媒體分析，美軍能迅速救回飛官，關鍵在於長期建構的整體作戰機制，而非單一裝備優勢。

當美軍戰機發生意外或遭擊落後，美軍即透過衛星、預警機與戰場管理系統整合飛行資料與通訊訊號，迅速推算飛官落點，同時掌握周邊敵情。另一方面，由於飛官均接受「生存、迴避、抗審、逃脫」（SERE）訓練，能在敵後隱蔽行動並透過加密裝備回傳訊號，使救援部隊在第一時間即具備精準定位依據。

曾長期擔負美國海軍戰鬥搜救任務的HH-60系列直升機，被視為現代CSAR運用的重要代表機型。該機源自「海鷹」直升機家族，但為專責戰鬥搜救而設計，強調在敵火威脅下執行接應能力。

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分析指出，HH-60具備多項戰術優勢，其可掛載機槍與火箭，具備一定火力壓制與自衛能力，使其能在必要時執行「邊打邊救」任務；同時配備夜視與紅外線系統，可在夜間或低能見度環境中作業。此外，其低空滲透能力與機動性，使其能快速進出目標區，提高救援成功率。

為延伸任務距離，美軍通常搭配HC-130運輸機提供空中加油與指揮支援，使搜救直升機能深入敵境執行長距離任務。同時，空軍「傘降救援隊」（Pararescue, PJs）亦為行動核心，該部隊具備高空滲透與戰場醫療能力，可在第一線穩定傷勢並協助撤離。

此外，美軍在搜救過程中，通常同步出動攻擊機或無人機提供空中掩護，並透過電戰手段干擾敵方雷達與通訊，使整體行動具備戰場層級的防護能力。

軍事分析指出，美軍CSAR體系的關鍵優勢，在於其高度制度化與跨軍種整合能力。相較多數國家仍以一般搜救為主，美軍已將情報、裝備與特戰部隊整合為完整作戰鏈，使其即便在高威脅環境下，仍能維持快速救援能力，並有效保障飛官生存與戰力延續。

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