敦睦支隊長是將領試金石 海軍「三巨頭」梅家樹、蔣正國、唐華都當過

根據巴拿馬運河直播影像，海軍敦睦艦隊已陸續駛入巴拿馬運河。圖為岳飛艦於當地時間3日進入米拉弗洛雷斯閘門。（「諸葛風雲的異想世界」臉書提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊近期通過巴拿馬運河，睽違8年再度跨越太平洋與大西洋，引發外界關注。海軍這個意義濃厚的遠航行動，不僅展現艦隊遠洋作戰與運補能力，在汪洋中擔任指揮官的支隊長更是關鍵角色。事實上，敦睦支隊長長期被視為海軍將領養成的重要歷練職務，海軍現役三位上將，皆曾接受這項歷練。

根據公開資訊，敦睦艦隊歷任支隊長多由具潛力與能力的少將出任，除須具備艦隊指揮能力外，還需代表國家執行對外軍事交流與外交任務。從近年人事發展觀察，包括現任參謀總長梅家樹上將、海軍司令蔣正國上將、國防大學校長唐華上將，已經退役的前國防大學校長劉志斌上將，均曾歷練該職務；另如副參謀總長陳道輝、海軍參謀長朱惠民、前海軍艦指部指揮官高嘉濱亦升任中將要職，顯示敦睦支隊長已成為觀察海軍高階將領的重要指標。

知情人士指出，敦睦支隊長不僅負責編隊指揮，更須面對高強度的對外任務，包括出席外交場合、接待外賓及處理各類敏感議題，甚至參與友盟國家的海上遭遇、演練等等，若稍有不慎，即可能引發政治效應。在此情況下，該職務被視為少將階段最全面的能力驗證，亦是晉升中將、甚至是上將前的觀察重點。

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海軍敦睦遠航任務本身極具挑戰性，支隊通常由磐石級油彈補給艦、2艘作戰艦組成，航程動輒數千浬，期間需執行長時間海上航行與各項操演，並維持基本戰備。官兵在遠航期間須持續面對海象變化與勤務壓力，對體力與心理都是考驗。

此外，敦睦艦隊出訪期間往往為期約2至3個月，官兵長時間離鄉背井，並須配合密集外交行程，包括艦艇開放參觀、文化交流及僑胞聯誼等活動。在軍事任務與外交任務交織之下，敦睦遠航不僅是航訓，更是國軍對外展現實力與形象的重要舞台。

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