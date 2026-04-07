借鏡美伊實戰！吳浩宇、馮艾立：築台灣之盾、驗證城鎮防衛韌性

參與對伊朗軍事行動的美軍軍艦發射飛彈。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列對伊朗發動「史詩狂怒」（Operation Epic Fury,又譯史詩怒火）行動已進入第二個月，台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇、馮艾立分析，相關戰場經驗凸顯現代防空體系，面臨指揮管制整合不足與攻防成本失衡等結構性問題；對此，我國正透過特別預算籌建新型防空系統，並結合戰場管理機制，打造「台灣之盾」，有助於提升整體防空戰力。

自由時報軍事節目《台海情勢簡報室》第五集今日上線，吳浩宇在節目之中評論美伊衝突，他表示，從伊朗防空體系觀察，其裝備來源涵蓋中國、俄羅斯與自製系統，但彼此缺乏整合與即時資訊共享能力，不同系統間仍須透過人工方式傳遞數據，一旦關鍵指揮節點遭打擊，防空網即可能出現缺口，凸顯現代防空作戰中指揮管制整合的重要性。

台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇。（資料照，記者田裕華攝）

不過，在攻防態勢方面，吳浩宇評析，伊朗在衝突中大量運用長程無人機與彈道飛彈，對以色列及中東多國發動攻擊，美軍及盟國則需動用愛國者、薩德等高價攔截系統應對，形成明顯的「攻防成本不對稱」。他引述外媒報導指出，以色列已開始限制高價防空系統使用，並嘗試以較低成本攔截手段因應，以減輕庫存與財政壓力。

吳浩宇認為，這類結構性問題將成為未來戰場常態，進攻方可透過低成本且可快速量產的武器消耗防守方資源，進而削弱其持久作戰能力；若防空體系缺乏跨系統整合與分層攔截能力，將更難應對複合式威脅。

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台灣防空武器眾多 但要解決整合問題





回到台灣防空建設，吳浩宇指出，國軍現役包含愛國者、天弓及已採購的NASAMS系統，另有陸劍二、復仇者等野戰防空武器，但各系統多採獨立雷達與指揮架構，整體仍有整合空間。國防部規劃透過特別預算籌建新型防空系統，並結合戰場管理機制，強化防空火網整體協同能力，同時發展軟硬殺結合的反無人機系統，以提升整體防護效能。

台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立。（資料照，記者田裕華攝）

在全社會防衛韌性方面，台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立指出，總統府今年公布城鎮韌性演習規劃，演訓時間由一日延長為兩日，並與漢光演習結合，納入疏散撤離、醫療後送、交通管制及無人機運用等科目，想定也由過去灰色地帶衝突，提升至接近縱深防禦與持久作戰階段，並加入資安攻擊、斷網斷電與假訊息干擾等情境。

對於演訓重點，台灣國防研究倡議共同創辦人馮艾立表示，關鍵在於檢驗地方政府於戰災條件下的運作能力。依今年演習規劃，各縣市須維持約八成指揮調度能量，但參考烏俄戰爭經驗，戰況激烈時地方政府多僅能維持基本收容與避難功能，實際能力仍有待驗證。

城鎮韌性演習 首創中央聯合應變中心





在軍民協調方面，馮艾立指出，今年演習首度開設中央聯合應變中心（CJEOC），由行政院統籌決策，並與國軍聯戰指揮中心（JOCC）及地方應變體系銜接，整合戰綜、動員與災防機制，期在平戰轉換時提升決策效率與協同能力。

馮艾立並指出，未來若共軍對台採取軍事行動，關鍵基礎設施如電力、通訊與交通節點恐成優先打擊目標，現行三層防護架構已逐步納入反無人機系統，但面對低成本、高精準威脅，仍需跨部門整合應對。他強調，城鎮韌性演習的核心意義，在於透過實際演練找出制度與資源配置缺口，建立中央、地方與軍方間的有效協同機制。

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